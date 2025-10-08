El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Hyundai Tucson puede equipar propulsores gasolina y diésel con hasta 252 CV. de potencia. EC.

Hyundai Tucson: un crossover Premium

Hyundai ha destapado el frasco de las esencias en la última entrega del Tucson. Esta nueva generación tiene un diseño más atractivo e incluye tecnología del segmento superior.

Juan Carlos Grande

Juan Carlos Grande

Oviedo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 02:00

El Hyundai Tucson es uno de los modelos que más éxitos han reportado al fabricante coreano. La primera generación vio la luz en 2004, y desde entonces se han vendido en España más de 218.200 unidades. Hace unos meses llegó una quinta generación renovada y más atractiva para continuar estando en lo más alto del mercado.

El nuevo Hyundai Tucson viene con una imagen muy atractiva. En el exterior la gran parrilla del radiador va en un cromado oscurecido y las luces de iluminación diurna en concepto paramétrico se ocultan en el paragolpes. El conjunto marca un frontal potente y diferente.

La parte trasera incluye el logotipo de la marca en la luneta, un spoiler superior de techo, grupos ópticos dobles en forma de «aleta de tiburón» y un paragolpes dividido en dos secciones que le dan más empaque y elegancia. Las llantas se pueden elegir en las medidas de 17 y 18 pulgadas, siendo de 19 pulgadas para la versión N Line. Dispone de techo solar panorámico y está disponible en 11 colores.

En el interior destaca la doble pantalla digital panorámica montada de forma continua. Los mandos de la climatización tienen acceso directo en el salpicadero, y el túnel de la transmisión se ha renovado con nuevos espacios para colocar objetos, teléfono móvil, etc. Los asientos son muy confortables y llevan un pespunte en color rojo, las tapicerías se pueden elegir en tejido, cuero y Alcántara. En los modelos con cambio automático va ubicado en la columna de dirección. También incluye el práctico Head Up Display con proyección sobre el parabrisas. La capacidad del maletero va de los 620 a los 1.799 litros si abatimos los respaldos de los asientos traseros.

La carga del móvil se realiza de forma inalámbrica, lleva diferentes tomas USB-C y en el maletero otra toma de 12 V. Las actualizaciones también se realizan en remoto, y dispone de llave digital de dos toques compatible para tres usuarios.

Dispone de dos modos de conducción seleccionables. Por defecto se conecta el modo ECO, con el que se consiguen unos consumos bastante ajustados que se sitúan sobre los 8 litros en condución normal, aunque se pueden mejorar prácticando una conducción ecológica. El modo Sport es más agresivo y cambia la configuración de los parámetros del vehículo para conseguir una conducción más deportiva, especialmente por zonas viradas donde el comportamiento es similar al de un turismo, algo muy destacado para un crossover de estas característica.

Hay motores electrificados de gasolina y diésel con cambio manual de 6 relaciones y automático DCT de 7 marchas. Las potencian van de los 115 a los 252 CV. del híbrido enchufable. También está disponible la tracción 2WD y la 4WD.

Los precios, sin descuentos se inician en 32.925 euros, y llegan a los 55.775 euros en las versiones altas de gama y con las motorizaciones más potentes.

