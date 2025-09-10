El JAECOO 5 por 19.990 euros El JAECCO 5 es el SUV pequeño de la marca, y se pone a la venta con el motor de gasolina por 19.990 euros. Si elegimos la opción híbrida el precio sube 2.500 euros

El JAECOO 5 gasolina llega a España desde solo 19.990 euros en su versión Pure, el acabado de acceso a la gama, listo para romper los esquemas del mercado. Este precio incluye todos los descuentos de OMODA & JAECOO, convirtiendo al modelo en una de las propuestas más competitivas de su segmento gracias a un completo equipamiento y avanzada tecnología.

Este nuevo SUV compacto se ofrecerá en variantes de gasolina, híbrida y eléctrica. El precio PVP de partida de la opción de gasolina será de 27.500 euros, mientras que la híbrida se situará en 30.000 euros y la eléctrica en 35.500 euros. Una de las grandes ventajas de esta gama multienergía es que la diferencia entre la versión de gasolina y la híbrida es de tan solo 2.500 euros, lo que facilita el acceso a una mecánica más eficiente sin un gran sobrecoste.

Además, la versión híbrida cuenta con la etiqueta Eco de la DGT, lo que le permite disfrutar de todas las ventajas de movilidad que esta conlleva. Las primeras entregas de las unidades de gasolina y eléctricas se realizarán en octubre, mientras que la híbrida llegará a finales de año.

OMODA & JAECOO ha dotado al JAECOO 5 de un estilo inconfundible que combina modernidad, elegancia y funcionalidad. Con 4.380 mm de longitud, 1.860 mm de anchura y 1.650 mm de altura, este SUV presenta líneas limpias y estilizadas inspiradas en la naturaleza. La calandra frontal con barras verticales en cascada y las ópticas LED, tanto delanteras como traseras, refuerzan su carácter distintivo, mientras que en el interior ofrece un espacio sorprendente con materiales de calidad y soluciones prácticas.

Con la mejor anchura de su segmento y un techo solar panorámico de 1,45 metros cuadrados, el habitáculo transmite luminosidad y confort, potenciado por una gran pantalla táctil vertical de 13,2» y un cuadro de instrumentos digital de 8,88». Además, el JAECOO 5 se convierte en el primer SUV pet-friendly, gracias a elementos del diseño que incorpora como tapicerías antibacterianas, fáciles de limpiar y un sistema de climatización con un filtro diseñado para retener mejor el pelo de las mascotas, así como detalles pensados para la vida en familia como el modo Karaoke con micrófono opcional y sonido optimizado.

En el apartado técnico, la versión de gasolina equipa un motor 1.6 TGDI de 145 CV con caja de cambios automática DCT de 7 velocidades, que ofrece un equilibrio entre eficiencia y prestaciones. La variante híbrida, gracias a la avanzada tecnología SHS, brinda 224 CV de potencia, mientras que la versión eléctrica garantiza una autonomía combinada superior a 400 kilómetros. Todas las versiones han sido desarrolladas con el objetivo de proporcionar versatilidad, eficiencia y seguridad en cualquier escenario de conducción.

En materia de seguridad cuenta con carrocería de alta rigidez torsional y hasta 19 asistentes a la conducción.

