Jurado y lectores, preparados para elegir el Mejor Coche del Año 2026

Canal Motor Jueves, 13 de noviembre 2025, 05:59 Comenta Compartir

El Premio ABC Mejor Coche del Año 2025 alcanza su quincuagésima cuarta edición. Este prestigioso galardón, patrocinado por Michelin, distingue desde el año 1973 y de forma anual al vehículo considerado como referente por sus características, su aceptación entre los profesionales especializados del sector de la automoción y el público en general, y su nivel de innovación. El modelo ganador será aquel que obtenga la mayor puntuación tras el proceso de votación, que incluye tanto a un jurado profesional como a los lectores de ABC.

El jurado profesional está compuesto por representantes de los medios de comunicación más importantes de España, tanto generalistas (líderes en su territorio y área de influencia) como especializados, abarcando medios impresos, digitales y televisiones. Los miembros han sido seleccionados por invitación de ABC, y cada medio designa a su representante para la votación entre los 12 modelos elegidos.

Los doce candidatos fueron presentados el pasado miércoles 12 de noviembre en la «Fiesta de los elegidos», donde los representantes de las marcas nominadas defendieron las cualidades de sus respectivos modelos. El listado de aspirantes, que muestra una creciente presencia de modelos eléctricos y electrificados de fabricación europea y asiática, está formado por: BYD Dolpihin Surf, Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Ebro s400, Fiat Grande Panda, Hyundai Inster, Kia EV3, Leapmotor C10, Lexus RZ, Opel Frontera, Renault 4 y Skoda Elroq.

Desde el jueves 13 de noviembre a las 9:00 horas, ABC ha habilitado el sitio web «mejorcoche.abc.es«. En esta página, y hasta las 24:00 horas del viernes 5 de diciembre de 2025, están disponibles las bases del premio, la lista de candidatos, las características técnicas de los modelos, la composición del jurado profesional y el sistema de votación para el jurado no profesional (lectores y suscriptores del diario ABC).

Sistema de Votación y Jurados

El Jurado se divide en dos grupos: el jurado profesional y el jurado no profesional, este último integrado por suscriptores ABC Premium y usuarios registrados de la web de ABC. La determinación del coche ganador se basará en la combinación de las votaciones de la siguiente manera: el voto del jurado profesional tendrá un peso del 70% sobre el resultado final, mientras que los suscriptores aportarán el 25% y los usuarios registrados el 5%.

La votación de los lectores se rige por normas específicas. Cada usuario registrado podrá votar una vez al día durante el periodo establecido. Por su parte, los suscriptores ABC Premium solo podrán emitir un voto en todo el concurso, según las reglas detalladas en la web.

En cuanto al jurado profesional, cada miembro deberá enviar su votación por correo electrónico al notario de Madrid D. Miguel Mestanza Iturmendi, dentro del plazo indicado. La valoración de cada modelo se hará en base a los siguientes parámetros: diseño, motor, comportamiento, interior, consumo y relación calidad/precio. La puntuación asignada deberá seguir un orden descendente, otorgando 13 puntos al mejor coche, 11 al siguiente, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 punto, respectivamente.

Voto profesional

Es importante destacar que los miembros del jurado profesional no podrán otorgar la máxima (13) o la mínima (1) puntuación a un mismo modelo en todos los parámetros. En este sentido, solo se podrá asignar la máxima o mínima puntuación a un mismo modelo en un máximo de 4 parámetros, bajo el entendimiento de que es poco plausible que un vehículo sea el mejor (o el peor) en todas las categorías a calificar.

Si el notario comprueba que algún jurado no ha seguido los criterios de puntuación, se le informará para que pueda corregir su voto en el plazo establecido. En caso de no rectificación, dicha votación será eliminada en su totalidad y no se tendrá en cuenta para el cómputo final.

Asimismo, ABC se reserva el derecho de expulsar, con justificación, a un miembro del jurado si considera que ha hecho un uso poco ético del voto. En caso de producirse un empate en el resultado de la votación del Jurado Profesional, el desempate se resolverá priorizando el vehículo de la marca que haya obtenido el mayor número de puntuaciones máximas (13 puntos). Si el empate persiste, se considerará el mayor número de votaciones de 11 puntos, y así sucesivamente. Adicionalmente, si un miembro del jurado remite más de una votación, solo se considerará la última recibida.

Resultados y Galardón

Finalmente, el notario levantará acta del resultado de las votaciones el miércoles 10 de diciembre, otorgando el galardón a un único modelo. El Premio ABC al Mejor Coche del Año es único e inapelable, y consistirá en una mención honorífica y la entrega de un premio físico simbólico, sin remuneración económica asociada. Con posterioridad, se organizará la ceremonia de entrega del premio.

Temas

Modelos

Michelin

Motor