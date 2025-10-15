El KGM Torres llega en versión Híbrida La familia Torres crece con una nueva motorización Híbrida de 204 CV que le otorgan hasta 1.280 kms. de autonomía

Juan Carlos Grande Oviedo Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

El Torres es el primer modelo híbrido del Grupo KGM, que también aumentará la familia en el mes de enero con el Torres Actyon Hybrid, y en febrero con el Musso EV.

El Torres Hybrid es un SUV que se mueve en el segmento D y dispone de la etiqueta ECO que otorga la DGT. Mide 4,70 metros de largo por 1,89 metros de ancho, 1,72 de alto, y su batalla alcanza los 2,68 metros para disfrutar de un interior muy amplio tanto en las plazas delanteras como traseras. Su altura libre al suelo es de 18 centímetros para poder acometer caminos forestales sin mayor dificultad. Dispone de unos anchos pasos de ruedas, y en su frontal se destaca la gran parrilla con seis elementos verticales.

Por la parte trasera muestra el detalle en rojo que oculta la bola de arrastre, y sobre el capó se incluyen dos tiradores que le dan un aspecto más campero. En el portón trasero se incluye la tercera luz de freno situado en la parte superior. Las llantas se pueden elegir en tamaño de 17 y 18 pulgadas, y está disponible en seis colores.

En el interior cuenta con una doble pantalla de 12,3 pulgadas, el diseño es de líneas rectas y muy digital, pues hay una práctica ausencia de botones. Ya incluyen el anagrama de KGM en el volante y los asientos son muy ergonómicos en acabado premium. La consola central es flotante y las levas que incorpora bajo el volante tienen función regenerativa de energía para la batería. Hay diferentes huecos portaobjetos distribuidos por todo el habitáculo y cuenta con una bandeja para carga inalámbrica del móvil.

El maletero tiene una capacidad de 839 litros, ampliables hasta los 1.662 litros abatiendo los respaldos de las plazas traseras.

La potencia total del conjunto motriz alcanza los 204 CV, su consumo mixto es de 5,86 litros y dispone de una autonomía total de 1.280 kilómetros. El sistema de hibridación procede de BYD y el motor funciona en serie y en paralelo. El térmico tiene una cilindrada de 1.5 litros y su potencia es de 150 CV. con un par máximo de 220 Newton/metro. El eléctrico alcanza los 177 CV. y su par es de 300 Newton/metro. La batería de 1,84 kWh (SUNWODA) dispone de 353 V y está refrigerada por aire. Funciona en nueve modos híbridos optimizados de forma automática, y hasta un 94% de la conducción se puede realizar en modo eléctrico y hasta 100 kilómetros utilizando solo la energía generada por la batería.

El precio con descuentos y financiación es de 28.800 euros.