El nuevo Kia EV4 mide 4,70 metros de largo con su carrocería Fastback, y 4,43 metros con la carrocería Hatchback. J. C. G.

El Kia EV4 a la venta desde 26.400 euros

El Kia EV4 se puede elegir con dos carrocerías: Hatchback y Fastback. Con hasta 625 kms de autonomía

Juan Carlos Grande

Oviedo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:55

El EV4 ya está llegando a los concesionarios de Kia. El nuevo lanzamiento de la marca coreana se caracteriza porque está disponible con dos tipos de carrocerías: una en formato Hatchback que se fabrica en Eslovenia, y otra muy atractiva en concepto Fastback que se fabrica en Corea.

El diseño del nuevo EV4 es innovador y dinámico, con unas ópticas verticales situadas en los extremos del capó, una «nariz» baja y unos hombros poderosos. El pilar «C» se ha diseñado tipo Targa, y los tiradores de las puertas van enrasados. La carrocería Fastback presenta una imagen futurista con un alerón en dos piezas.

El interior es de diseño limpio, minimalista y muy tecnológico. El habitáculo es envolvente para todos los ocupantes, y en el salpicadero se coloca una pantalla digital continua dividida en tres secciones: la que se encuentra frente al volante agrupa toda la información relativa a la conducción, la central se ocupa de las funciones de infoentretenimiento y la que se ubica frente al copiloto incluye la función de smart TV para poder ver películas y series. Tienen unas medidas de 12,3, 5,3 y 12,3 pulgadas respectivamente. Se puede elegir con dos diseños de volante y se mantienen los botones físicos para las funciones principales. La luz ambiente es secuencial y permite diferentes elecciones.

El Kia EV4 mide 4,43 metros de largo en su versión Hatchback, y 4,70 metros con la carrocería Fastback, por 1,86 metros de ancho y 1,48 metros de alto. En el maletero entran 435 litros de capacidad si elegimos el hatchback y 490 litros si elegimos el Fastback. También cuenta con carga bidireccional.

Se incluyen las ADAS más habituales de última generación, entre ellas, el sistema de aparcamiento en remoto. El sistema de apertura del vehículo se puede realizar mediante llave digital 2.0 y también con el móvil. Mediante un planificador avanzado de rutas permite optimizar los recorridos y determinar los puntos de recarga.

La batería standar es de 58,3 kW y la Long Range alcanza los 81,4 kWh. El motor alcanza una potencia de 150 kW y la autonomía llega a los 410 kilómetros a los 630 de la versión Fastback Long Range. Su velocidad máxima es de 170 kms/h para todas las versiones, hace el 0-100 en 7,4 segundos, y se puede realizar una carga completa en tan sólo 30 minutos.

Para 2026 prometen que también habrá una versión 4x4 y otra GT de corte muy deportivo.

Los precios con descuentos de la marca y plan MOVES se inician en 26.400 euros.

