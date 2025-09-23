El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece Emilio Garciablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
El B10 es un SUV eléctrico con líneas dinámicas que irradian energía juvenil y modernidad. EC.

Leapmotor completa su oferta con el B10

El B10 es un eléctrico de 4,5 metros de largo que se posiciona en el segmento C-SUV. Su precio: 20.000 euros

Juan Carlos Grande

Juan Carlos Grande

Oviedo

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:29

Leapmotor, la marca china de vehículos eléctricos de Stellantis, continua después de 11 meses en mercado español ampliando su oferta de producto. Y en esta ocasión nos traen el nuevo B10 que iniciará su comercialización en el mes de octubre. En estos momentos su gama de vehículos se inicia con el T03, le sigue el C10 BEV y el C10 REEV, que es el mismo anterior pero con una batería de rango extendido, y el recién llegado, el B10. También prometen un B05 próximamente.

El B10 es un eléctrico que se posicona en el segmento C-SUV con sus 4,5 metros de largo, el ancho alcanza los 1,86 metros por 1,65 metros de alto. La batalla es de 2,73 metros, con un amplio espacio interior incluso para los ocupantes de las plazas traseras.

Utiliza la plataforma LEAP desarrollada específicamente para este tipo de vehículos. Su diseño es el de un SUV moderno con la estética que ahora esta de moda para todos los eléctricos que salen al mercado. El capó es fluido y utiliza faros tipo Wing Star, los tiradores de apertura de puerta van ocultos, el guardabarros dinámico y la trasera con una luz continua que va de lado a lado de los grupos ópticos.

Destaca un enorme techo panorámico de 1,8 metros cuadrados que le da una gran luminosidad al interior.

Está disponible con dos opciones de baterías: la PRO de 56,2 kWh y la PROMAZ de 67,1 kWh. La potencia que desarrolla alcanza los 208 CV., y con la batería de acceso la autonomía es de 361 kilómetros, mientras que con la batería grande la autonomía se va hasta los 434 kilómetros.

Se puede elegir en dos niveles de acabado: Life, que es el se ofrece con la batería de acceso, y Design, que es el se sirve con la batería grande.

En el interior de diseño minimalista encontramos una pantalla digital de 8,8 pulgadas para la información del conductor, y de las labores de infoentretenimiento se encarga otra pantalla de 14,6 pulgadas. El volante es de corte dejportivo y con un filete bitono. Los asientos están realizados en 7 capas con textura de tela de carbón, son recilinables hasta alcanzar una posición horizontal, con lo que se puede convertir en una cama. El maletero tiene una capacidad de 430 litros, que plegando los respaldos de los asientos traseros puede llegar hasta los 1.700 litros de capacidad. También cuenta con un maletero delantero con 25 litros de capacidad, que se suele utilizar para guardar los cables de recarga.

A nivel de seguridad cuenta con 7 airbags y las ADAS habituales del mercado, incluyendo una cámara de visualización del contorno del vehículo de 360 grados.

A través del móvil se puede realizar la apertura a distancia del vehículo, así como su localización y conectar la climatización, entre otras funciones.

Es un propulsión trasera con una distribución de pesos del 50/50. Se puede elegir en 6 colores diferentes y dispone de tres modos de carga: el básico a través de un enchufe doméstico, por Wall Box o carga rápida en cargador público. Su precio con descuentos y MOVES es de 20.000 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro en el caso del ganadero asesinado en Ribadesella: la cuñada duda «de la existencia de los dos encapuchados»
  2. 2 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  3. 3 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  4. 4 Hacienda confirma un nuevo alivio fiscal: hasta 340 euros menos en tu IRPF si cumples estos requisitos
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6

    «Sigo sin saber por qué nos han quitado la ayuda a domicilio»
  7. 7 Se acabó el modelo clásico: el cambio que llega al examen teórico de conducir
  8. 8 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  9. 9 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  10. 10 Hombre de mediana edad recién separado, el perfil más reacio a utilizar preservativo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Leapmotor completa su oferta con el B10

Leapmotor completa su oferta con el B10