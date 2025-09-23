Leapmotor completa su oferta con el B10 El B10 es un eléctrico de 4,5 metros de largo que se posiciona en el segmento C-SUV. Su precio: 20.000 euros

Leapmotor, la marca china de vehículos eléctricos de Stellantis, continua después de 11 meses en mercado español ampliando su oferta de producto. Y en esta ocasión nos traen el nuevo B10 que iniciará su comercialización en el mes de octubre. En estos momentos su gama de vehículos se inicia con el T03, le sigue el C10 BEV y el C10 REEV, que es el mismo anterior pero con una batería de rango extendido, y el recién llegado, el B10. También prometen un B05 próximamente.

El B10 es un eléctrico que se posicona en el segmento C-SUV con sus 4,5 metros de largo, el ancho alcanza los 1,86 metros por 1,65 metros de alto. La batalla es de 2,73 metros, con un amplio espacio interior incluso para los ocupantes de las plazas traseras.

Utiliza la plataforma LEAP desarrollada específicamente para este tipo de vehículos. Su diseño es el de un SUV moderno con la estética que ahora esta de moda para todos los eléctricos que salen al mercado. El capó es fluido y utiliza faros tipo Wing Star, los tiradores de apertura de puerta van ocultos, el guardabarros dinámico y la trasera con una luz continua que va de lado a lado de los grupos ópticos.

Destaca un enorme techo panorámico de 1,8 metros cuadrados que le da una gran luminosidad al interior.

Está disponible con dos opciones de baterías: la PRO de 56,2 kWh y la PROMAZ de 67,1 kWh. La potencia que desarrolla alcanza los 208 CV., y con la batería de acceso la autonomía es de 361 kilómetros, mientras que con la batería grande la autonomía se va hasta los 434 kilómetros.

Se puede elegir en dos niveles de acabado: Life, que es el se ofrece con la batería de acceso, y Design, que es el se sirve con la batería grande.

En el interior de diseño minimalista encontramos una pantalla digital de 8,8 pulgadas para la información del conductor, y de las labores de infoentretenimiento se encarga otra pantalla de 14,6 pulgadas. El volante es de corte dejportivo y con un filete bitono. Los asientos están realizados en 7 capas con textura de tela de carbón, son recilinables hasta alcanzar una posición horizontal, con lo que se puede convertir en una cama. El maletero tiene una capacidad de 430 litros, que plegando los respaldos de los asientos traseros puede llegar hasta los 1.700 litros de capacidad. También cuenta con un maletero delantero con 25 litros de capacidad, que se suele utilizar para guardar los cables de recarga.

A nivel de seguridad cuenta con 7 airbags y las ADAS habituales del mercado, incluyendo una cámara de visualización del contorno del vehículo de 360 grados.

A través del móvil se puede realizar la apertura a distancia del vehículo, así como su localización y conectar la climatización, entre otras funciones.

Es un propulsión trasera con una distribución de pesos del 50/50. Se puede elegir en 6 colores diferentes y dispone de tres modos de carga: el básico a través de un enchufe doméstico, por Wall Box o carga rápida en cargador público. Su precio con descuentos y MOVES es de 20.000 euros.

