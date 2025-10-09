Ley de Movilidad sostenible: así afecta a las empresas y al transporte público

E. C. Jueves, 9 de octubre 2025, 11:21 Comenta Compartir

El Congreso ha dado luz verde a la Ley de Movilidad Sostenbile, una norma que arrastra una larga tramitación y que impone una serie de actuaciones tanto al Gobierno y otras administraciones como a las empresas a fin de renovar el parque automovilístico y reducir emisiones contaminantes.

Plan Renove

La medida más aplaudida y esperada por el sector automovilístico es el Plan Nacional de Renovación del Parque Automovilístico, que deberá lanzarse en un plazo máximo de tres meses desde la aprobación definitvia de la norma. Este plan estará enfocado en impulsar la compra de vehículos de cero y bajas emisiones.

Planes de movilidad de las empresas

Otro de los puntos incluidos en el proyecto es que habrá más empresas, tanto públicas como privadas, obligadas a contar con planes de movilidad sostenible. Hasta ahora estaban obligadas a contar con estos planes las empresas de 500 trabajadores, o con 250 trabajadores por turno; a partir de esta nueva ley, los números bajan a 200 y 100, respectivamente.

Los planes de transporte sostenible al trabajo incluyen soluciones de movilidad sostenible que contemplan el impulso la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad eléctrica, y la movilidad compartida o colaborativa, entre otros. Asimismo, y en la medida de lo posible, se incluirán medidas relativas a la seguridad y la prevención de accidentes en los desplazamientos al centro de trabajo.

Transporte público

El texto aprobado garantiza que no se van a a eliminar las paradas previstas en el mapa concesional de autobuses en zonas sin alternativa de transporte. De este modo, se consigue que no se supriman paradas de autobús en zonas sin alternativas de transporte, de manera que se deberán mantener conexiones en las áreas sin otras opciones y que, en caso de que las comunidades autónomas asuman servicios por delegación del Estado, serán compensadas económicamente.

Por otra parte, el Gobierno estudiará la eliminación de vuelos domésticos allí donde haya alternativas ferroviarias con una duración menor de dos horas y media y la recuperación de de trenes nocturnos.

Etiquetas ambientales

La norma también obligará a revisar las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT), de modo que en ellas se incluyan las emisiones de dióxido de carbono (CO2) como criterio adicional. Esta medida deberá estar implementada en el plazo de un año desde la aprobación de la norma.

Puntos de recarga

Por otro lado, la norma obligará a las gasolineras a ofrecer, por cada una de sus instalaciones, al menos un grupo de recarga que ofrezca una potencia disponible de un mínimo de 400 kilovatios (kW). Además, deberá haber, al menos, un punto de recarga con potencia disponible individual de 150 kW.

Hasta ahora, la legislación obligaba a las gasolineras a que el grupo de recarga fuese de 150 kW. La obligación se ciñe a las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos cuyo volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo sea superior o igual a diez millones de litros a partir de 2025.

La norma establece también que las instalaciones que cumplan estos requisitos a partir de 2027 deberán instalar o acreditar un grupo de recarga de al menos 600 kW que incluya al menos un punto de recarga con una potencia disponible individual de al menos 150 kW de recarga eléctrica en corriente continua.

A su vez, se establecen medidas para mejorar la información sobre la localización de las grandes estaciones e infraestructuras de acceso público vinculadas con la recarga eléctrica, de modo que se indiquen la ubicación de los puntos de recarga en las estaciones que estén operativas, así como las distancias hasta las mismas en formato digital.

La ley también incluye apartados para impulsar los puntos de recarga eléctricos en carreteras, estudiar la sustitución de vuelos cortos por trenes y desarrollar reglamentariamente un plan de renovación para incentivar la adquisición de vehículos nuevos de cero o bajas emisiones y la retirada voluntaria de vehículos antiguos el parque móvil español.