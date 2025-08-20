MACBOR presenta las nuevas Rockster

Juan Carlos Grande Oviedo Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Las Rockster y Rockster Flat se han consolidado como modelos icónicos dentro de la gama MACBOR, destacando desde su lanzamiento en 2017 como auténticos superventas de la Marca. Tras su total renovación en 2023, en 2025 regresan con nuevos upgrades: se potencian las prestaciones del motor, la seguridad en la frenada y su diseño. Consolidados como modelos icónicos dentro de la gama MACBOR, destacan desde su lanzamiento en 2017 como auténticos superventas de la Marca.

Las dos customs Rockster así como la Adventure Montana XR1 son la demostración tangible de la firme apuesta de la marca española por ofrecer motos de calidad y con un diseño único.

Diseñadas en Barcelona, las Rockster EVO son un claro reflejo de lo que significa «diseño con propósito»: cada trazo del depósito, cada ángulo del chasis y cada detalle en su acabado responde a una idea clara de identidad, funcionalidad y estilo. MACBOR ha querido plasmar unas motos que no solo se conducen: se viven y se expresan.

Las MACBOR Rockster y Rockster Flat 125 EVO destaca por su robustez mecánica y accesibilidad, combinando un diseño custom clásico con tecnología sencilla y eficaz. Su motor monocilíndrico de 125 cc refrigerado por aire y con distribución SOHC, ofrece una respuesta suave y progresiva ideal para quienes se inician en el mundo de las dos ruedas. En su versión EVO, incorpora un nuevo motor más potente que llega hasta los 9 kW (12,2 CV), otorgando un 28 % más de potencia respecto al modelo anterior de 7 kW (9,5 CV). Además, pasa a tener una culata de 4 válvulas en vez de 2, lo que ayuda a contar con una curva de potencia más llena y optimizada a altas revoluciones. Entrega 9,9 Nm a 8.000 rpm, lo que garantiza un rendimiento óptimo tanto en ciudad como en trayectos interurbanos.

En cuanto a su parte ciclo, las Rockster 125 equipan una suspensión delantera con una sólida horquilla telescópica hidráulica de 37 mm en el tren delantero, combinada con un doble amortiguador trasero con depósito de gas separado, que asegura estabilidad y confort en cualquier tipo de firme.

El sistema de frenada se renueva e incorpora ahora ABS de doble canal, asegurando una frenada fiable y efectiva. El ABS de doble canal mejora la seguridad al actuar de forma independiente en cada rueda, evitando el bloqueo solo de la rueda que ha perdido adherencia. En la parte delantera, cuenta con disco delantero de 267 mm mordido por una pinza flotante de 2 pistones, mientras que el disco trasero mide 240 mm y está accionado por una pinza de un solo pistón.

Las dos versiones de la MACBOR Rockster derrochan una gran elegancia desde cualquier ángulo, fusionando a la perfección todo el clasicismo del segmento custom con las últimas innovaciones tecnológicas. La calidad de materiales se complementa con un faro redondo con luz diurna e iluminación Full LED, y con el dashboard con tecnología LCD enmarcada en un reloj redondo con bisel cromado, donde se aporta un elevado nivel de información, incluyendo el testigo de ABS.

Otras características como la transmisión manual de cinco velocidades, junto al embrague multidisco en baño de aceite y la fiable cadena secundaria, proporcionan un manejo ágil, directo y de mantenimiento sencillo, ideal para el día a día.

La nueva MACBOR Rockster 125 EVO ya está disponible en los Concesionarios de la firma española por 2.499 euros en tres opciones de color: negro, rojo, y un original gilver. La 125 EVO cuesta 2.599 euros.