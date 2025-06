Madrid-Burgos con el nuevo Kia EV3

Juan Carlos Grande Oviedo Miércoles, 25 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Kia EV3 está siendo un auténtico éxito de ventas para la marca coreana, se puso a la venta a finales de pasado año y antes de su comercialización ya habían recibido más de 500 pedidos. Con una unidad del Kia EV3 hemos tenido ocasión de realizar una prueba de largo recorrido que nos ha llevado desde Madrid hasta Burgos en un viaje de ida y vuelta, donde hemos realizado una recarga. En la prueba el consumo ha sido de 16 kilovatios, circulando a las velocidades máximas legales permitidas, y con un recorrido prioritariamente en autopista, que penaliza mucho el consumo de los vehículos eléctricos, ya que tiene pocas oportunidades de aprovechar la frenada regenerativa para la recarga. . El Kia EV3 es el primer SUV compacto eléctrico de la firma coreana que asume tecnología proveniente de su hermano mayor el EV9. En lo que va de año las matriculaciones de eléctricos suponen un 4,6% del mercado, el ritmo es lento pero constante, a la espera de que se vaya completando la red de recarga y el Gobierno defina las ayudas para el próximo año. Los planes de electrificación que fijan el umbral de 2035 para el fin de la fabricación de motores térmicos por imposición de la Unión Europea se van a alargar en el tiempo, pero los fabricantes tienen que cumplir con el programa establecido si no quieren afrontar sanciones millonarias por derechos de emisiones. Todos han hecho los deberes y en su oferta incluyen modelos 100% eléctricos y electrificados con unos precios que cada vez ajustan más, como es el caso del nuevo Kia EV3, y que se suma a los 15 modelos eléctricos que el fabricante coreano tendrá a la venta para 2027. El Kia EV3 es un SUV compacto 100 % eléctrico que mide 4,3 metros de largo, por 1,85 metros de ancho y 1,56 metros de alto. Su batalla alcanza los 2,68 metros, por lo que garantiza un amplio espacio interior. Además dispone de un maletero de 460 litros ampliables a 1.250 litros abatiendo los respaldos de los asientos traseros, más otros 25 litros en el maletero delantero. Dispone de dos baterías a elegir: una de 58,3 kW y otra de 81,4 kW. Con la batería pequeña su potencia es de 150 CV. y la autonomía en uso urbano llega a los 605 kilómetros. La batería de 81,4 kW entrega una potencia equivalente a 204 CV, y su autonomía en ciudad alcanza los 773 kilómetros. El interior es muy amplio para un SUV de esta categoría, y dispone de tres pantallas digitales continuas: una frente al conductor de 12,3 pulgadas que recoge toda la información de conducción, otra de 5,3 pulgadas que integra las funciones de climatización y una tercera de 12.3 pulgadas con el infoentretenimiento. Además cuenta con un Head Up Display de 12,3 pulgadas en el parabrisas en el que se puede seleccionar la información más relevante para que el conductor no tenga que desviar la vista de la carretera. Todas las actualizaciones se realizan en remoto, y el asistente virtual por voz integra tecnología de inteligencia artificial asociado a Chat GPT, que estará disponible en 2025. Los precios con descuentos incluidos se inician en 22.995 euros.