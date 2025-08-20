MINI presenta dos prototipos del MINI JCW

Juan Carlos Grande Oviedo Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

MINI presenta dos prototipos exclusivos John Cooper Works en la IAA Mobility 2025 de Múnich, en el pabellón MINI de Lenbachplatz, creados en colaboración con una marca de estilo de vida de fama mundial. El Open Space de Max-Joseph-Platz invita a los visitantes al centro de Londres, donde podrán descubrir la historia, las carreras y la movilidad totalmente eléctrica de MINI.

En la IAA Mobility de Múnich, del 9 al 14 de septiembre, MINI transformará la ciudad en su propio escenario en dos lugares muy conocidos: un impresionante Open Space en la Max-Joseph-Platz, y una aparición central de la marca en el MINI Pavillion de la Lenbachplatz, presentando el ADN de la marca MINI en el mayor evento de movilidad del mundo. Lo más destacado es el estreno mundial de dos exclusivos showcars JCW, creados como parte de una emocionante colaboración.

Los antecedentes de MINI en el mundo de las carreras no sólo son evidentes por su reciente éxito en las 24 horas de Nürburgring: el automovilismo ha formado parte de la esencia de la marca desde el principio. Como parte de la IAA, dos exclusivos MINI John Cooper Works celebran su estreno mundial, fruto de una inspiradora colaboración.

Durante la IAA, el MINI Pavillion pone los modelos en el centro del escenario en una exhibición espectacular. Los showcars, que combinan el inconfundible entusiasmo por las carreras de la marca con el espíritu de una marca de estilo de vida de fama mundial, se pueden admirar en Lenbachplatz. Para ello, el Pabellón MINI se remodelará ampliamente y se dedicará por completo a la marca John Cooper Works.