El frío reduce la autonomía de los coches eléctricos, pero hay soluciones

Con la llegada del invierno, la conducción se enfrenta a retos habituales como el hielo, la nieve y las bajas temperaturas. Sin embargo, los vehículos eléctricos (VE) presentan una complicación adicional: la pérdida de autonomía debido al descenso de la temperatura.

La pérdida de autonomía en invierno se debe principalmente a los sistemas auxiliares de calefacción y refrigeración. La energía de la batería se utiliza no solo para alimentar el motor, sino también para regular la temperatura del habitáculo y de la propia batería.

Un análisis realizado por Geotab, basado en datos anonimizados de 5,2 millones de trayectos de 4.200 vehículos eléctricos, ha confirmado que la autonomía se ve afectada tanto por el frío como por el calor.

El impacto es más significativo en climas fríos. El estudio sitúa el punto óptimo de eficiencia para los trayectos en torno a los 21,5 °C.

Para mitigar estos riesgos y mejorar la seguridad al volante durante la época invernal, se pueden seguir una serie de «buenas prácticas de conducción» para los propietarios de vehículos eléctricos.

1 Aprovechar los sistemas de calor

Calentar el aire del habitáculo puede consumir entre 3.000 y 5.000 vatios. En contraste, los sistemas de asientos y volantes calefactados solo consumen unos 75 vatios, transfiriendo calor directamente al cuerpo por conducción. Utilizar estas comodidades es mucho más eficiente y ayuda a mantener el confort sin gastar excesiva batería.

2 Preacondicionar el coche

Para los días de frío extremo, se aconseja calentar el coche antes de entrar, mientras aún está conectado a la toma de corriente. Esto evita el desgaste de la autonomía que se produciría al usar la batería para calentar el vehículo durante la conducción, y permite despejar las ventanillas de vaho de forma anticipada.

3 Recuperación de energía

La forma de conducir es un factor constante que afecta la autonomía. Evitar aceleraciones y frenadas bruscas, así como conducir a altas velocidades, consume más energía. Al anticiparse y evitar las frenadas bruscas, se permite que el sistema de frenado regenerativo del VE recupere energía y la almacene de nuevo en la batería.

4 Modo ECO

Aunque cada modelo de VE tiene un modo eco diferente, su función general es reducir el consumo de energía y aumentar el kilometraje. Esto se logra limitando el suministro de energía al motor y a elementos de alto consumo, como la calefacción. En invierno, esta modalidad también puede incrementar la seguridad, ya que reduce la potencia del motor y minimiza el riesgo de que las ruedas patinen sobre hielo.

5 Neumáticos

A medida que desciende la temperatura ambiente, la presión de los neumáticos disminuye, lo que a su vez incrementa la resistencia a la rodadura y reduce la autonomía. Se recomienda revisar la presión de los neumáticos todos los meses, especialmente cuando los cambios estacionales son significativos.

De este modo, la preparación para el frío, que incluye el preacondicionamiento del vehículo, el control periódico de la presión de los neumáticos y una conducción eficiente, es clave para garantizar que el vehículo eléctrico esté preparado para afrontar las inclemencias del invierno.