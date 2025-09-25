La planta de Mercedes en Vitoria, lista para producir la nueva VLE

Juan Roig Valor Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:00 Comenta Compartir

Ya falta menos para que llegue la nueva generación de furgonetas Mercedes-Benz a la fábrica de Vitoria. La VLE, que entra en la rotación con la Vito y la Clase V, comenzará su producción a finales de año para llegar al mercado en 2026.

«Hemos llevado el VLE desde las consideraciones conceptuales iniciales hasta la madurez de producción en tiempo récord. A lo largo de todo el proceso de desarrollo, hemos utilizado sistemáticamente métodos digitales innovadores, creando al mismo tiempo eficiencias significativas. Los empleados de los equipos interfuncionales y distintos países han establecido normas al respecto. Presentaremos el resultado en el primer semestre de 2026», afirmó Thomas Klein, el director de Mercedes-Benz Vans.

El VLE se integra en la producción en curso de la planta de Vitoria, inicialmente como vehículo eléctrico, más tarde también con un motor de combustión de última generación. Esto significa que diferentes modelos de vehículos Mercedes-Benz salen de la misma cadena de montaje con total flexibilidad.

Para ello, se revisaron y adaptaron exhaustivamente todos los procesos de producción, de forma digital, flexible, eficiente y sostenible. Gracias a las amplias inversiones realizadas en la planta de Mercedes-Benz en Vitoria, se ha creado una nueva y moderna nave de montaje bruto de carrocería y una nueva nave de pintura. La actual nave de montaje final también se ha modernizado ampliamente durante las operaciones de producción en curso.

Como en todos los centros de la red de producción de Mercedes-Benz Vans, la operación de la planta alavesa es neutra en carbono; La electricidad adquirida procede íntegramente de fuentes renovables desde 2013. Además, se instaló un sistema fotovoltaico que genera electricidad verde. Y también utiliza energía geotérmica para calentar los edificios y aprovecha el calor residual generado durante el pintado de los vehículos.

El VLE eléctrico reúne lo mejor de dos mundos: combina un comportamiento de conducción similar al de una limusina con la versatilidad de un monovolumen. La atención se centra principalmente en el valor añadido de los clientes, que tiene una importancia capital para Mercedes-Benz.

En lo que respecta al diseño, la variabilidad y la idoneidad para el día a día, el VLE satisfará de forma óptima las necesidades y requisitos de los clientes. Con hasta ocho plazas, la gama VLE abarcará desde vehículos prácticos para familias y clientes con un estilo de vida activo hasta exclusivas limusinas.

El VLE es el primer vehículo basado en la arquitectura de furgoneta de nuevo desarrollo, modular y escalable. El VLE ha superado con éxito los principales hitos del programa de desarrollo y ha demostrado sobre todo su eficiencia sin concesiones, así como sus características de conducción similares a las de una berlina.

En el túnel de viento se lograron récords aerodinámicos, y ha alcanzado hitos como completar un viaje desde Stuttgart hasta Roma a través de los Alpes, donde sólo necesitó realizar dos paradas de carga de 15 minutos.