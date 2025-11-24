El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Nuevo Letbe Velocity 125 ABS letbe press

Nuevo Letbe Velocity 125 ABS: un estiloso escúter de rueda alta, accesible y bien equipado

V. D.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:00

Comenta

Wellta Motors, distribuidor exclusivo de LETBE, presenta el nuevo Letbe Velocity 125 ABS, un un escúter pensado para combinar agilidad urbana y confort en trayectos interurbanos. Monta un monocilíndrico de 125cc, 4 válvulas y refrigeración líquida (una configuración poco habitual en su segmento) con 13 CV de potencia, capaz de alcanzar hasta 115 km/h.

Incorpora una ECU firmada por Bosch y sistemas orientados a la eficiencia y al confort diario como arranque eléctrico silencioso, sistema de inyección electrónica Bosch, control de tracción (TCS) desconectable, sensor de caída con apagado automático del motor, y Start&Stop para reducir consumos.

Además, incorpora un completo equipamiento compuesto por iluminación full LED, sistema keyless con alarma antirrobo integrada, un hueco bajo el asiento para guardar un casco integral, ganchos portaobjetos y puerto USB. El baúl trasero de 39 litros, con interior forrado, está incluido en el precio (2.790 €) y la marca ofrece 5 años de garantía y un año de seguro gratuito.

El Letbe Velocity 125 ABS es un vehículo accesible, gracias a sus contenidas medidas y un peso en orden de marcha de tan sólo 137 kg. Ofrece un depósito de combustible de 9 litros y su consumo medio es de 2,3 l/100 km. Equipa neumáticos de 16 pulgadas en la parte delantera, y de 14 pulgadas en la trasera. Cuenta con una altura de asiento de 800 mm, frenos de disco delantero y trasero, y ABS Bosch de doble canal. La carrocería está disponible en tres colores: negro zafiro, blanco zenith y gris antracita.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  2. 2 Bajo una nueva identidad y profesión: localizan en Cuba a Martiño, el profesor gallego condenado por violar y pegar a una menor «con sadismo»
  3. 3 Huesca 2-0 Sporting de Gijón | Al Sporting se le terminan las excusas
  4. 4 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  5. 5 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  6. 6

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  7. 7 Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto
  8. 8 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  9. 9

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida
  10. 10

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Nuevo Letbe Velocity 125 ABS: un estiloso escúter de rueda alta, accesible y bien equipado

Nuevo Letbe Velocity 125 ABS: un estiloso escúter de rueda alta, accesible y bien equipado