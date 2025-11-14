SYM evoluciona su gama de escúteres y presenta cuatro novedades: TTLBT 500, Cruisym 400, Jepardo 300 y Joyride 300

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:00 Comenta Compartir

SYM acudió al salón de Milán EICMA 2025, la cita más importante del mundo de la moto, con nuevas propuestas en el segmento escúter que llegarán a los concesionarios a lo largo de 2026. La firma taiwanesa, importada a España por el Grupo Motos Bordoy desde hace 20 años, lleva años siendo una de las referencias en movilidad urbana: tras posicionarse desde el 2017 en el top 5, este año ha logrado un nuevo hito afianzando el cuarto lugar como marca más vendida. Hay que destacar que es la firma con la gama de scooters más amplia del mercado, y que ofrece 5 años de garantía en toda su gama de productos de 125 cc y superior.

Para el año que viene, SYM ha desvelado una nueva generación de modelos que abarca los segmentos maxiscooter deportivos, touring, urbano y classic.

SYM TTLBT

Este maxiscooter touring que había sido presentado en versión concept en la anterior edición de EICMA, ya es realidad. Su posición de conducción erguida, la altura de asiento de 780 mm y el respaldo lumbar ajustable en 3 posiciones son solo algunas de las características destacadas. Incluye puños calefactables en 4 niveles y a un parabrisas eléctrico.

Ampliar SYM TTLBT

Bajo el asiento cuenta con un generoso espacio de 37 L y además viene equipado de serie con maletas de fácil instalación de 14,4 L y 13,6 L, así como un portaequipajes trasero que permite instalar un top case de gran tamaño. A todo ello se suma una guantera en el contraescudo delantero que dispone de un puerto de carga USB. Equipa además acelerador electrónico, control de crucero, modos de conducción, IMU, ABS cornering, luz en curva, pantalla TFT de 7 pulgadas que incluye integración con Apple CarPlay y Smart key.

SYM Cruisym 400

Este modelo evoluciona incorporando mejoras en diseño, rendimiento y equipamiento tecnológico. El nuevo Cruisym 400 está equipado con un motor monocilíndrico de 399 cc, refrigerado por líquido, capaz de desarrollar 34 CV de potencia y 37 Nm de par.

Ampliar SYM Cruisym 400

Incorpora un completo equipamiento que destaca por: ABS de doble canal y control de tracción (TCS) así como pantalla TFT a color, sistema keyless e iluminación Full LED. El amplio asiento doble, la protección aerodinámica del parabrisas y el generoso espacio bajo el asiento capaz de albergar dos cascos integrales, refuerzan su enfoque hacia el confort en los trayectos más largos.

SYM Jepardo 300

Supone una nueva apuesta de la firma taiwanesa en la media cilindrada. Cuenta con un completo equipamiento: ABS, control de tracción (TCS), Dashboard TFT-LCD de 7», sistema keyless 2.0, parabrisas ajustable sin herramientas, portaequipajes trasero integrado, iluminación Full LED, puertos de carga USB y USB-C.

Ampliar SYM Jepardo 300

Además, el Jepardo incluye una aplicación propia que integra cuatro funciones clave: notificaciones de llamadas y mensajes, conectividad mirroring y navegación con Google Maps. Otras características destacadas son la reducida altura de su asiento (755 mm) y el respaldo lumbar ajustable, así como su generoso espacio bajo el asiento apto para dos cascos.

SYM Joyride 300

Este scooter se diferencia por su «rueda alta» y su suelo plano, aportando una gran usabilidad en la ciudad, y llega para 2026 totalmente renovado tanto en diseño como en equipamiento. Su frontal incorpora faros LED de cuatro lentes que aportan mayor visibilidad. El dashboard LCD, además, incorpora una interfaz renovada. Los reposapiés han sido rediseñados para ofrecer más espacio al usuario.

Ampliar SYM Joyride 300

SYM Buckwheat Trace

El Buckwheat Trace (BWT 125) es la nueva apuesta de rueda alta (16») para la movilidad urbana. Cuenta con el EnMIS (Sistema de Encendido Múltiple Mejorado), que optimiza el consumo de combustible y la entrega de potencia. Incluye dashboard LCD, depósito de combustible frontal, guantera con carga USB que incluye un puerto USB TYPE-A 3.0 integrado, y top case de serie.

Ampliar SYM Buckwheat Trace

SYM Fiddle

Este mítico modelo retro mantiene su esencia urbana, pero con una estética aún más refinada. Como el resto de las novedades, luce un equipamiento completo: motor refrigerado por líquido, ABS y TCS, suspensión trasera ajustable, frenos de disco delantero y trasero, dashboard LCD, sistema de iluminación Full LED, Keyless 2.0 y puerto USB Tipo A 3.0.

Ampliar SYM Fiddle

SYM Echs

Se trata de un nuevo scooter de 125 cc de perfil urbano. Sus características más destacadas son: ABS y TCS, suelo plano, iluminación LED, Dashboard LCD, EnMIS (Sistema de Encendido Múltiple Mejorado), sistema keyless 2.0 y puerto USB Tipo A 3.0. Destaca además por su gran capacidad de carga: el compartimento bajo el asiento ofrece gran espacio de almacenamiento y, además, incorpora un portaequipajes trasero preparado para instalar un baúl.

Ampliar SYM Echs