Triumph amplía los horizontes de su Tiger Sport 800 con esta versión Tour

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:00 Comenta Compartir

Triumph ha configurado, sobre la base de la Tiger Sport 800, un nuevo modelo que se incorpora a la gama Adventure de la casa inglesa. La nueva Tiger Sport 800 Tour amplía los horizontes de la versión estándar incorporando de serie un mayor equipamiento orientado a mejorar la capacidad viajera y el confort de los ocupantes en las largas travesías asfálticas.

La nueva nueva sport-touring llega equipada de serie con un sistema de equipaje completamente integrado, con maletas y top-box a juego con una capacidad total de 106 litros y espacio para transportar dos cascos integrales dentro del baúl o uno en cada maleta. A ello se suman componentes orientados al confort y la practicidad en rutas largas, como el asiento Comfort para piloto y pasajero, los cubremanos, los puños calefactables y el caballete central.

La versión Tour añade además el sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) y estrena los esquemas de color Matt Cobalt y Carnival Red, ambos integrados visualmente con las maletas y el top-box.

Mantiene el motor tricilíndrico de 115 CV y 84 Nm, caja de cambios de seis velocidades con Triumph Shift Assist bidireccional de serie, y el conjunto de suspensiones Showa ajustables, formado por una horquilla invertida de 41mm con regulación en compresión y extensión, y un amortiguador ajustable en extensión, con 150 mm de recorrido y ajuste hidráulico remoto de la precarga. El equipo de frenos cuenta con pinzas radiales de cuatro pistones y doble disco delantero de 310 mm, acompañados por un disco trasero de 255 mm con pinza monopistón. Las llantas de aluminio fundido están equipadas con neumáticos Michelin Road 5.

Ampliar Triumph Tiger Sport 800 Tour triumph press

La posición de conducción es espaciosa, la altura del asiento es de 835 mm, la pantalla parabrisas es ajustable con una sola mano y los deflectores integrados mejoran la protección aerodinámica a altas velocidades. Ofrece una gran autonomía, gracias al depósito de combustible de 18,6 litros.

La Tiger Sport 800 Tour está equipada con un paquete tecnológico que incluye tres modos de conducción (Sport, Road y Rain), ABS y control de tracción. El panel de instrumentos multifunción combina una pantalla LCD con una pantalla TFT a color y ofrece conectividad de serie.

Con un precio desde 14.495 € y llegada prevista a los concesionarios oficiales en febrero de 2026, la Tiger Sport 800 Tour ya puede configurarse en la web de Triumph.

Paul Stroud, Director Comercial de Triumph Motorcycles: «La Tiger Sport 800 Tour combina el probado rendimiento deportivo y agilidad de la Tiger Sport 800 con unas especificaciones turísticas de primer nivel incluidas de serie». Y añade: «Ésta es la moto que nuestros clientes nos han pedido: diseñada para una mayor comodidad y capacidades viajeras de larga distancia. Al ofrecer este nivel de especificaciones a un precio atractivo, hacemos que el turismo deportivo sea más accesible y creamos una opción atractiva que nos ayudará a aumentar nuestra cuota de mercado».