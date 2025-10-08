NATAC, el 'dirigible' futurista para la descarbonización del transporte aéreo

Patxi Fernández Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:07 Comenta Compartir

Michelin se ha asociado con la empresa Voliris para desarrollar NATAC, una innovadora lanzadera aérea que combina características de aviones y dirigibles. El proyecto utiliza estructuras inflables ultraligeras con composites poliméricos de Michelin para crear un ala volante capaz de transportar hasta 30 toneladas de carga sin emisiones de CO2 y sin depender de aeropuertos pavimentados.

La comparación entre los primeros dirigibles (como los Zeppelin de finales del siglo XIX y principios del XX) y el concepto NATAC de Michelin y Voliris ilustra la enorme evolución tecnológica en el transporte aéreo, especialmente en materiales y propósito.

Aunque ambos son aeronaves más ligeras que el aire que utilizan gases de sustentación, se diferencian radicalmente en estructura, objetivo y tecnología.

Michelin está llevando su experiencia en materiales mucho más allá del asfalto, impulsando una de las soluciones más curiosas y futuristas para descarbonizar el transporte aéreo de mercancías con esta aeronave NATAC (Navette Aérienne de Transport Automatisée de Conteneurs).

A través de su filial Michelin Inflatable Solutions, especializada en estructuras inflables ultraligeras, la compañía se ha aliado con Voliris para desarrollar esta aeronave, que pretende transformar la logística aérea. Se trata de una solución híbrida, más pesada que el aire, que combina los principios de los dirigibles con los aviones de carga.

La clave de NATAC reside en su singularidad técnica: un ala volante inflable cuya envoltura es uno de los elementos más innovadores y complejos del proyecto. Con un volumen total de 25.000 m3 y una superficie de 8.000 m2, esta ala tiene la particularidad de llegar plegada al lugar de uso, pudiéndose transportar en solo 10 contenedores estándar, y se ensambla directamente en el punto de despegue.

Ampliar El Zeppelin frente al NATAC La diferencia más crítica es la estructura. Los dirigibles clásicos eran esencialmente aeronaves rígidas gigantes (como barcos aéreos), con una estructura interna pesada. NATAC, gracias a la experiencia de Michelin en compuestos poliméricos ultraligeros, utiliza un ala completamente flexible, segmentada e inflable, que es capaz de plegarse para su transporte. El Zeppelin representaba el transporte de lujo y la ingeniería de su tiempo, pero era inherentemente peligroso (por el uso de hidrógeno) y limitado en su logística. NATAC, por el contrario, está diseñado como una herramienta de transporte de carga automatizada y sostenible, enfocada en la eficiencia y la reducción de la huella de carbono. NATAC no necesita un gran aeropuerto para operar. Su capacidad para ser montado y desmontado en contenedores estándar le confiere una flexibilidad logística que era impensable para los dirigibles clásicos, permitiendo el transporte de carga a regiones remotas o sin infraestructura pesada.

Michelin aporta su conocimiento en compuestos poliméricos y ensamblaje de textiles técnicos para crear la envoltura, que debe cumplir requisitos extremos. No solo tiene que soportar la presión interna del inflado y mantener la estanqueidad para el helio (y, a largo plazo, el hidrógeno), sino que también debe resistir las enormes tensiones de los cables que suspenden la carga, que puede ser de hasta 30 toneladas.

El objetivo final de NATAC es ofrecer una solución de transporte autónomo y sostenible, capaz de operar en zonas con infraestructuras limitadas o desprovistas de pistas pesadas, luchando así contra la artificialización del suelo. La aeronave está diseñada para ser 100% compatible con el hidrógeno (como combustible y gas de elevación), lo que garantiza el transporte de mercancías con cero emisiones de CO2.

Gracias a su sistema de vuelo autónomo, puede realizar operaciones seguras y sin personal a bordo, llegando a lugares de difícil acceso.

Michelin y Voliris tienen previsto fabricar un primer demostrador a escala real del ala NATAC para 2028, con el fin de validar el complejo montaje y la implantación in situ de este transbordador aéreo, que podría revolucionar la forma en que se transportan las mercancías a nivel mundial.

Temas

Aviones

Michelin

Motor