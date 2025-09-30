El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

AiMOGA Mornine F. P.

Oimoga: el robot humanoide que recomienda coches

Canal Motor

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:17

La integración de la robótica en el sector automotriz ha dado un paso definitivo con el lanzamiento de AiMOGA Mornine, el robot humanoide de OMODA & JAECOO.

El robot ha hecho su debut oficial en el Gaikindo Indonesia International Auto Show 2025 (GIIAS) en Yakarta, donde demostró sus avanzadas capacidades de interacción en tiempo real y su potencial como asistente inteligente para la recomendación de vehículos.

El AiMOGA Mornine es un proyecto que va más allá de un prototipo. Así, la compañía ha anunciado la comercialización de 220 unidades, confirmando su valor como una herramienta tangible en entornos comerciales.

Durante su presentación, el robot demostró su capacidad para interactuar con los clientes en el idioma local, reconocerlos de forma proactiva y ofrecer recomendaciones personalizadas.

Equipado con sistemas de percepción multimodal y modelos de lenguaje avanzados, el robot es capaz de entender las solicitudes de los clientes, planificar sus propios movimientos y ejecutar interacciones físicas de manera autónoma.

Esta tecnología le permite ofrecer un nivel de conversación natural, mejorando la eficiencia de los equipos de ventas y reforzando la confianza de los consumidores en la marca.

Entre los logros más destacados de este desarrollo se encuentra su capacidad para abrir de forma autónoma las puertas de un automóvil, una novedad que lo convierte en un asistente pionero en la industria.

A diferencia de otras soluciones que todavía se encuentran en fase de demostración, el AiMOGA Mornine ha sido concebido como una solución lista para trabajar en escenarios reales, aportando valor inmediato a la experiencia del cliente y a los profesionales del sector.

Con este avance, OMODA & JAECOO marcan una nueva etapa en la que los robots participan activamente en el proceso de venta de vehículos.

