OMODA 7 SHS: diseño vanguardista en Híbridos El OMODA 7 Super híbrido es un SUV de 4,66 metros de largo con un frontal afilado y deportivo que dispone de un interior futurista. El motor es un 1.5 TGI de tercera generación apoyado por una batería de 18,4 kW.

El OMODA 7 es un SUV Híbrido de 4,66 metros de largo con un diseño futurista que llama mucho la atención.

Juan Carlos Grande Oviedo Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

OMODA acaba de ampliar su oferta con dos modelos que darán que hablar. Se trata del OMODA 7 SHS y del OMODA 5 Hybrid. Ambos con mecánicas híbridas de última generación que a falta de las pruebas dinámicas prometen muchos alicientes.

El OMODA 7 SHS es un SUV de diseño futurista que mide 4,66 metros de largo por 1,87 metros de ancho y 1,67 metros de alto. Su frontal es afilado y deportivo con una parrilla paramétrica sin bordes que llama la atención por su diseño. Tanto los faros delanteros como traseros son dinámicos, y en la vista lateral se aprecia el techo flotante en la zona trasera.

El interior es muy amplio y cuenta con una pantalla de 12,3 pulgadas para la información de conducción que viene situado detrás de un volante de dos radios. Lo más impresionante es una enorme pantalla digital deslizante de 15,6 pulgadas que lo mismo puede ser usada por el conductor como por el acompañante para visualizar videos o contenidos digitales.

El sistema de audio es inmersivo y con sonido envolvente. Dispone de un doble cristal para conseguir una insonorización interior perfecta y hasta 19 ADAS de última generación incluida la de asistente de aparcamiento automático y remoto desde el exterior del vehículo.

El propulsor es un motor de combustión de 1.5 litros TGI de tercera generación que desarrolla 140 CV. de potencia y asocia una batería de 18,4 kW/h.

Se puede elegir en dos acabados: PURE y PREMIUM, y en cinco colores. Los precios no se han facilitado y lo harán unos días antes de su comercialización.

Por lo que respecta al otro modelo que OMODA también ha dado a conocer, se trata del OMODA 5 Hybrid. En este caso sus medidas alcanzan los 4,4 metros de largo por 1,82 metros de ancho. El diseño ha mejorado con un restyling muy efectivo para esta versión con motor híbrido. Las luces diurnas son de nuevo diseño más puntiagudas, mientras que las traseras se mantienen igual que en las otras motorizaciones eléctricas y de gasolina disponibles.

Cuenta con dos modos de conducción: ECO y Sport. Se ha simplificado para realizar una conducción relajada en ciudad y carretera con el modo ECO, y cuando queramos prestaciones en momentos concretos seleccionar el modo Sport.

El interior cuenta con una pantalla digital de 12,3 pulgadas, un volante multifunción con la palanca de cambios integrada y asientos deportivos calefactados y ventilados. También han incluido el chip 8155 con una respuesta más rápida y reconocimiento de voz. El motor es un 1.5 de 150 kW con batería de 85 kW. Declaran un consumo mixto de 5,3 litros y dispone de etiqueta ECO.

Se puede elegir en dos acabados: PURE y PREMIUM con cinco colores disponibles incluyendo un bitono.