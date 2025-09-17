El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El OMODA 7 es un SUV Híbrido de 4,66 metros de largo con un diseño futurista que llama mucho la atención. EC.

OMODA 7 SHS: diseño vanguardista en Híbridos

El OMODA 7 Super híbrido es un SUV de 4,66 metros de largo con un frontal afilado y deportivo que dispone de un interior futurista. El motor es un 1.5 TGI de tercera generación apoyado por una batería de 18,4 kW.

Juan Carlos Grande

Juan Carlos Grande

Oviedo

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

OMODA acaba de ampliar su oferta con dos modelos que darán que hablar. Se trata del OMODA 7 SHS y del OMODA 5 Hybrid. Ambos con mecánicas híbridas de última generación que a falta de las pruebas dinámicas prometen muchos alicientes.

El OMODA 7 SHS es un SUV de diseño futurista que mide 4,66 metros de largo por 1,87 metros de ancho y 1,67 metros de alto. Su frontal es afilado y deportivo con una parrilla paramétrica sin bordes que llama la atención por su diseño. Tanto los faros delanteros como traseros son dinámicos, y en la vista lateral se aprecia el techo flotante en la zona trasera.

El interior es muy amplio y cuenta con una pantalla de 12,3 pulgadas para la información de conducción que viene situado detrás de un volante de dos radios. Lo más impresionante es una enorme pantalla digital deslizante de 15,6 pulgadas que lo mismo puede ser usada por el conductor como por el acompañante para visualizar videos o contenidos digitales.

El sistema de audio es inmersivo y con sonido envolvente. Dispone de un doble cristal para conseguir una insonorización interior perfecta y hasta 19 ADAS de última generación incluida la de asistente de aparcamiento automático y remoto desde el exterior del vehículo.

El propulsor es un motor de combustión de 1.5 litros TGI de tercera generación que desarrolla 140 CV. de potencia y asocia una batería de 18,4 kW/h.

Se puede elegir en dos acabados: PURE y PREMIUM, y en cinco colores. Los precios no se han facilitado y lo harán unos días antes de su comercialización.

Por lo que respecta al otro modelo que OMODA también ha dado a conocer, se trata del OMODA 5 Hybrid. En este caso sus medidas alcanzan los 4,4 metros de largo por 1,82 metros de ancho. El diseño ha mejorado con un restyling muy efectivo para esta versión con motor híbrido. Las luces diurnas son de nuevo diseño más puntiagudas, mientras que las traseras se mantienen igual que en las otras motorizaciones eléctricas y de gasolina disponibles.

Cuenta con dos modos de conducción: ECO y Sport. Se ha simplificado para realizar una conducción relajada en ciudad y carretera con el modo ECO, y cuando queramos prestaciones en momentos concretos seleccionar el modo Sport.

El interior cuenta con una pantalla digital de 12,3 pulgadas, un volante multifunción con la palanca de cambios integrada y asientos deportivos calefactados y ventilados. También han incluido el chip 8155 con una respuesta más rápida y reconocimiento de voz. El motor es un 1.5 de 150 kW con batería de 85 kW. Declaran un consumo mixto de 5,3 litros y dispone de etiqueta ECO.

Se puede elegir en dos acabados: PURE y PREMIUM con cinco colores disponibles incluyendo un bitono.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  2. 2 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  3. 3 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  4. 4 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  5. 5 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6 El mensaje de Leticia Sabater a un pueblo de Asturias: «Vamos a petarlo»
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8

    Israel llama a 130.000 reservistas para ocupar Gaza City, donde se cuentan ya decenas de muertos y desaparecidos
  9. 9

    Iván Cortina, ciclista asturiano del Movistar en La Vuelta: «Es triste que te tiren chinchetas a la cara»
  10. 10 Amenaza de huelga en los autobuses urbanos de Oviedo en pleno San Mateo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio OMODA 7 SHS: diseño vanguardista en Híbridos

OMODA 7 SHS: diseño vanguardista en Híbridos