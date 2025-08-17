El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Probamos el Omoda 5: ¿merece la pena este SUV chino?

AutoScout24

Domingo, 17 de agosto 2025, 14:00

Con un diseño moderno, un equipamiento muy completo y un precio muy competitivo, el Omoda 5 está siendo todo un éxito de ventas. En el vídeo, analizamos su diseño, ponemos a prueba su tecnología, y, lo más importante, comprobamos su consumo real y el comportamiento en carretera.

El diseño exterior del Omoda 5 destaca por su parrilla de grandes dimensiones, sus líneas aerodinámicas y un perfil coupé que le confiere un aspecto deportivo y dinámico. En el interior, el protagonismo recae en la gran pantalla doble de 10,25 pulgadas para el infoentretenimiento y el cuadro de instrumentos digital, que consigue crear una atmósfera moderna y tecnológica. La iluminación ambiental configurable añade un toque de personalización.

En cuanto a su rendimiento, el Omoda 5 cuenta con un motor de gasolina 1.6 Turbo que ofrece una conducción suave y eficiente. La respuesta del vehículo es ágil tanto en el tráfico urbano como en carretera. Además, su suspensión está calibrada para un buen equilibrio entre confort y estabilidad.

La seguridad y la asistencia a la conducción son puntos clave en este modelo. Equipado con un avanzado paquete de asistencias a la conducción (ADAS), el Omoda 5 incluye sistemas como el control de crucero adaptativo, la alerta de cambio de carril, la frenada de emergencia automática y la cámara de 360º. Estas tecnologías trabajan conjuntamente para ofrecer una conducción más segura y confiada.

