El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Probamos el Volvo EX30 Cross Country: 428 CV y tracción total

Autocasión

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:01

Comenta

El nuevo Volvo EX30 Cross Country es SUV 100% eléctrico que hereda el espíritu aventurero del mítico apellido Cross Country, nacido en 1997 con el Volvo V70, y lo lleva a una nueva era cero emisiones.

Con 4,23 metros de largo y una imagen más campera que el EX30 estándar, la versión Cross Country se distingue por su mayor altura libre al suelo (+17 mm), llantas específicas en color negro y grafito de 19 pulgadas y detalles específicos como la parrilla o las piezas en negro en los pasos de rueda que refuerzan su carácter off-road. Además, incorpora tracción total gracias a un sistema de dos motores eléctricos que en conjunto entregan 428 caballos, permitiendo que el coche complete el 0 a 100 km/h en unos espectaculares 3,7 segundos.

El interior apuesta por la sencillez y la tecnología, con un diseño minimalista dominado por una pantalla central de 12,3 pulgadas con sistema operativo Android Automotive y compatible con aplicaciones como YouTube, Google Maps o Spotify. Los materiales reciclados, los dos ambientes —pine inspirada en los bosques escandinavos e indigo en tonos azulados— y el equipamiento de la versión Ultra hacen del habitáculo un lugar acogedor.

Entre su abundante dotación de serie encontramos techo panorámico, sistema de sonido Harman Kardon y asientos eléctricos y calefactados. El maletero ofrece 318 litros, con fondo doble, que se complementa con un pequeño compartimento bajo el capó de 7 litros ideal para guardar los cables de carga.

Con una batería de 69 kWh, el EX30 Cross Country homologa hasta 436 km de autonomía y admite carga rápida de 150 kW, con la que puede pasar del 10 al 80% en menos de 27 minutos. Su comportamiento en carretera prioriza el confort y la suavidad, sin renunciar a la capacidad de afrontar terrenos más exigentes gracias a la tracción total y su mayor altura libre al suelo.

El primer Cross Country eléctrico de Volvo tiene un precio que parte de algo más de 53.000 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  2. 2 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  3. 3 Una asturiana se cuela en la lista de los 100 más ricos de España
  4. 4 Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo
  5. 5

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  6. 6 «Me decían que saliera de la vivienda, pero solo podía pensar en buscar a los niños»
  7. 7 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  8. 8 Luto en la judicatura asturiana por la muerte de Rafael Martín del Peso
  9. 9

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  10. 10

    Barbón niega conocer a Claudia Montes y asegura que los servicios jurídicos estudian posibles acciones legales por sus declaraciones en el Senado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Probamos el Volvo EX30 Cross Country: 428 CV y tracción total