Cómo ahorrar combustible en Navidad

Canal Motor Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:50 Comenta Compartir

La época navideña es sinónimo de reencuentros, celebraciones y, consecuentemente, de un aumento considerable en el número de desplazamientos por carretera.

Estos días festivos obligan a miles de conductores a recorrer distancias más largas o a enfrentarse a un tráfico más denso en zonas urbanas para realizar compras y visitar a familiares.

Este incremento en la actividad automovilística hace que el consumo de combustible sea una preocupación recurrente, lo que subraya la necesidad de adoptar estrategias de ahorro eficientes para mitigar el impacto económico de estas jornadas de viaje intensivo.

Para afrontar esta temporada de numerosos trayectos sin que el bolsillo se resienta, los expertos recomiendan una serie de medidas clave que se centran tanto en la preparación del vehículo como en el modo de conducción. Los principales consejos giran en torno a una planificación detallada de las rutas para evitar la congestión, la práctica de una conducción más suave y eficiente con las marchas, y la importancia de mantener el coche a punto con las revisiones esenciales de invierno. Aplicando estas pautas, es posible reducir el gasto de carburante y contribuir a una conducción más segura y responsable.

Planifica tu ruta al detalle

En primer lugar conviene planificar con detalle la ruta se se va a seguir en cada desplazamiento. Intentando evitar atascos (no viajando en las horas de mayor congestión de tráfico), no prolongaremos en exceso el trayecto y por lo tanto evitaremos gastar más gasolina de la cuenta..

Otro de los consejos, recogidos por Catalana Occidente, hace referencia al modo de conducción. «Cuanto antes te pongas en marcha marcha después de arrancar gastarás menos combustible», destacan, por lo que es recomendable no tener el coche en marcha mientras esperamos por alguien o estamos cargando el equipaje. En ese caso es mejor apagar el motor. Además, es recomendable practicar una conducción eficiente, pasando tan pronto como seaq posible a segunda o tercera marcha, ya que ir en primera hace consumir mucho más.

También es muy importante que conduzcas con precaución. Ten en cuenta que en invierno las condiciones climatológicas adversas te pueden obligar a ir frenando y moviéndote con brusquedad. Esto hará que el consumo de carburante se dispare.

Una revisión a tiempo, aunque podamos pensar que significa un gasto extra, asegura un mejor rendimiento del coche y evita necesitar más combustible. Especialmente importante es que compruebes el estado del anticongelante, clave para la conducción en invierno. En el mismo sentido, debes revisar el estado de tus neumáticos, ya que si no tienen la presión correcta no podrás conducir de manera eficiente y gastarás más gasolina de la cuenta. Unos neumáticos en buen estado son esenciales además para garantizar la seguridad de la conducción.

Una última opción para aprender cómo ahorrar gasolina en los desplazamientos navideños es apagar el motor del coche cuando estés parado. Así se consigue ahorrar gasolina y además evitarás aumentar la contaminación de tu entorno.

Una vez que nos encontramos en ruta, conviene localizar las estaciones de servicio con los precios más económicos para ahorrar lo máximo posible en nuestros trayectos en coche.

Además del geoportal de gasolineras, donde nos podemos encontrar con las tarifas oficiales de toda España , también podemos recurrir a Google Maps, uno de los sistemas de navegación más populares, para realizar la búsqueda una vez que estamos en ruta.

Sin necesidad de descargar ninguna App en nuestro móvil, el comparador de precios de la gasolina de CasaCocheCurro.com nos permite hacer la consulta en el buscador de la gasolinera más cercana. Apenas se tarda unos segundos y, hecha la consulta con la Ubicación de tu teléfono activada, se abrirá una lista con las estaciones de servicio más cercanas a tu localización.

Trucos para ahorrar

Conviene además estar atento a las campañas especiales de descuentos que ponen en marcha las distintas estaciones de servicio. Así, la cadena de estaciones de servicio automatizadas Ballenoil ha anunciado el lanzamiento de una nueva edición de su Calendario de Adviento, una iniciativa diseñada para incentivar el ahorro de sus clientes durante el período navideño.

La promoción estará operativa desde el 1 hasta el 24 de diciembre, y la participación se realiza exclusivamente a través de la aplicación móvil de la compañía, Ballenoil Easy Fuel.

Entre los premios diarios previstos para esta sexta edición, se incluyen sorteos de carburante y lavados de coche gratuitos, además de nuevas recompensas como tratamientos antilluvia. Estarán disponibles en las más de 350 estaciones de servicio que la marca tiene operativas en 13 comunidades autónomas, incluyendo Cataluña, Andalucía, Valencia, Madrid y Galicia.