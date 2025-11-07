Contrato indefinido y hasta 2.300 euros: Mercadona busca mecánicos

S. M. Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:00 Comenta Compartir

Mercadona ha publicado una oferta de empleo en su portal para mecánicos para trabajar con contrato indefinido y sueldo de hasta 2.300 euros brutos al mes. En concreto, los supermercados valencianos han activado nuevos procesos de selección de personal con intención de cubrir puestos para el mantenimiento de su flota de vehículos para el reparto a domicilio.

Actualmente, Mercadona cuenta con un servicio exclusivo de comercio electrónico implantado en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Alicante. Desde allí, por medio de sus almacenes específicos -colmenas-, se preparan los pedidos y se envían las compras mediante furgonetas de reparto.

Para reclutar esta mano de obra proveniente del taller que se encargue del mantenimiento de su flota, Mercadona está ofertando empleos con salario inicial de 1.685 euros al mes con progresión hasta un sueldo de 2.280 euros más complementos de nocturnidad para trabajos de cuarenta horas semanales y turno fijo de noche, según consta en la información suministrada por el Portal de Empleo de la propia compañía, donde especifica todas las características que requiere a los aspirantes.

La consulta de las ofertas de empleo es de libre acceso, tan sólo piden registrarse como usuario de su portal. Tampoco se requiere experiencia previa, ya que la formación es remunerada y corre a cargo de la empresa. Eso sí, la compañía pide dos requisitos imprescindibles: estudios como Técnico en Electromecánica de vehículos automóviles o de maquinaria. Además, han de tener disponibilidad para viajar durante la formación.

