Mercedes-Benz y Hot Wheels: Un CLA a tamaño real convertido en obra de arte

Innovación automotriz y el espíritu lúdico se fusionan en la nueva entrega de la serie de colaboraciones de Mercedes-Benz, esta vez de la mano de Hot Wheels. Ambas marcas han desvelado en el taller 'Race Service' de Los Ángeles una interpretación única del Mercedes-Benz CLA diseñada como una obra de arte que lleva por lema «Play Beyond Limits». El evento transformó el espacio en un vibrante patio de recreo para entusiastas del motor.

La pieza de arte única del CLA es un homenaje directo a la imaginación ilimitada de la infancia, transformando el elegante modelo de Mercedes-Benz en un superdeportivo de fantasía.

El diseño incorpora los elementos característicos de los clásicos coches de juguete de Hot Wheels, incluyendo difusores exagerados, enormes alerones y llamativas características que enfatizan su perfil deportivo.

El estilo del vehículo abraza la estética icónica de Hot Wheels, con una vibrante combinación de colores que incluye tonos naranjas, rosas y azules brillantes. Además, se le han añadido llamas de gran tamaño para conferirle un aspecto retro-futurista que recuerda a la cultura pop de la década de 1980.

Ampliar El Mercedes-Benz CLA a tamaño natural se convertirá en un juguete en miniatura Hot Wheels

Esta colaboración, que forma parte del Hot Wheels Legends Tour, tiene como objetivo inspirar a personas de todas las edades a nunca dejar de jugar, reconociendo que el juego libera el potencial y fomenta la creatividad. El vínculo es profundo, dado que muchos fanáticos del motor descubrieron su pasión por los automóviles precisamente a través de un modelo de fundición a presión a escala 1:64 de Hot Wheels.

El broche de oro de la colaboración llegará en la primavera de 2026, cuando el Mercedes-Benz CLA a tamaño natural se convertirá en un juguete en miniatura Hot Wheels que saldrá a la venta. Esta versión a escala 1:64 cerrará el círculo, atrayendo tanto a la creciente comunidad de coleccionistas adultos como a una nueva generación.

Esta iniciativa se enmarca dentro del programa «Class of Creators» de Mercedes-Benz, con el que el fabricante de automóviles da carta blanca a colaboradores creativos —entre los que se incluyen leyendas del deporte como Lewis Hamilton y Roger Federer, y figuras de la moda como Virgil Abloh y A$AP Rocky— para explorar ideas de individualización, estética y diseño con sus modelos.