Retromóvil Madrid se pone en marcha

Santiago de Garnica Cortezo Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:03 Comenta Compartir

obre más de cuatro mil metros cuadrados de exposición, se podrán contemplar ciento cuarenta automóviles y motocicletas antiguos y clásicos. E igualmente la cita será escenario de una subasta que centrará el interés de coleccionistas y aficionados.

Retromóvil Madrid es, además, un marco de celebración de varios «cumpleaños». El que tiene más velas en el pastel, nada menos que cien, es el del Rolls-Royce Phantom con la colaboración de Chanoe Garage. El Phantom, presentado en 1925 como heredero del Silver Ghost, marcó un antes y un después en la historia del automóvil por su suavidad, su silencio y el nivel de detalle que definió el lujo británico. Contará con un espacio dedicado en el salón, donde se mostrará una unidad de RollsRoyce Phantom I Springfield.

A continuación, los 70 años de DS, un aniversario que DS Automobiles España protagoniza mostrando la evolución de la marca desde el mítico «tiburón» hasta el actual DS Nº8, su interpretación más reciente del lujo tecnológico. Para enriquecer aún más el homenaje, Citroclásico se suma con una selección de modelos históricos, entre ellos los DS 19, DS 21, versiones familiares y o un precioso Chapron.

Porsche Club España vuelve a Retromóvil Madrid con un stand muy especial dedicado a una de las sagas más singulares y queridas de la marca: los Porsche Transaxle, aquellos deportivos de motor delantero que marcaron los años 70, 80 y 90 como el Porsche 924, 928, 944 y 968, auténticos iconos que demostraron la capacidad de Porsche para explorar nuevos caminos sin perder su esencia.

Paralelamente al resto de efemérides, el BMW M Club España celebrará los 40 años del M3 con un espacio dedicado en exclusiva a su legado. Allí se presentará una selección completa de sus carrocerías, que incluirá piezas tan especiales como un E30 Cabrio, un E36 GT y el actual G82, además del resto de generaciones que han definido la evolución del modelo.

A través del Grupo AKI, EBRO, una firma clave en la historia del automovilismo español, regresará al salón con una muestra que une su pasado y presente. Se exhibirá un camión clásico restaurado, símbolo de la industria nacional, junto a uno de sus nuevos S800, reflejo de su vuelta al mercado con una identidad renovada y adaptada a las necesidades actuales.

Y Renault España llegará a Retromóvil Madrid con una propuesta que conecta directamente con la memoria colectiva del automóvil: la firma del rombo, presentará un Renault 4 clásico junto al nuevo Renault 4 E-Tech, un crossover eléctrico que mantiene la actitud aventurera del modelo original.

Mercado de clásicos, y también de miniaturas, una colección de coches de película, como el De Lorean de «Regreso al futuro», el homenaje el legado de María de Villota, subastas…. Una cita para vivir estos días en familia, buceando por el pasado del automóvil y de todo su entorno.