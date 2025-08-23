El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Jasper Philipsen impone los pronósticos en la primera entrega de La Vuelta
El exportero y exárbitro de balonmano poleso José Francisco Pérez Soto, en una imagen de 2018, cuando recibió el premio especial de la Gala del Deporte de Siero Pablo Nosti

El balonmano asturiano pierde al exárbitro José Francisco Pérez Soto

El colegiado poleso dirigió más de 2.500 partidos durante sus 25 años de trayectoria. Su funeral se celebra el lunes, a las 17 horas, en la iglesia parroquial de San Pedro de Pola de Siero

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Sábado, 23 de agosto 2025, 18:29

El balonmano asturiano está de luto por el fallecimiento, este sábado, a los 77 años, del excolegiado sierense José Francisco Pérez Soto, uno de los ... pioneros del arbitraje de este deporte en el Principado. Conocido y reconocido por sus compañeros como 'el Jefe' y el 'Changa' en su Pola natal, Pérez Soto se retiró en 1994, tras haber dirigido más de 2.500 partidos de categoría regional y nacional a lo largo de una trayectoria de 25 años, en la que se ganó el cariño y el respeto de todos los compañeros de los distintos estamentos por su talante y bondad, tanto dentro como fuera de la cancha, donde siempre será recordado por su buen humor y las numerosas anécdotas que contaba sobre sus múltiples viajes arbitrales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece en Llanes al precipitarse desde el paseo costero de San Pedro a las rocas del acantilado
  2. 2 Diez años de cárcel para dos individuos por estar a punto de matar a un hombre en Gijón
  3. 3 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  4. 4 El detenido por la muerte de la avilesina Noelia González pasa su primera noche en la cárcel
  5. 5

    Los coches sin etiqueta podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo si estacionan en un parking
  6. 6 Alarma en Gijón al arder la nave de Bodegas Tino, en el polígono industrial de Roces
  7. 7 «Hasta la visita de Pedro Sánchez no habían venido los hidroaviones al incendio de Degaña»
  8. 8 Herido un motorista en Gijón tras caer por esquivar a un peatón
  9. 9 El duelo irrepetible entre Real Oviedo y Real Madrid
  10. 10 El acceso a las playas de Asturias vuelve a colapsar la A-8

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El balonmano asturiano pierde al exárbitro José Francisco Pérez Soto

El balonmano asturiano pierde al exárbitro José Francisco Pérez Soto