El balonmano asturiano pierde al exárbitro José Francisco Pérez Soto

El balonmano asturiano está de luto por el fallecimiento, este sábado, a los 77 años, del excolegiado sierense José Francisco Pérez Soto, uno de los ... pioneros del arbitraje de este deporte en el Principado. Conocido y reconocido por sus compañeros como 'el Jefe' y el 'Changa' en su Pola natal, Pérez Soto se retiró en 1994, tras haber dirigido más de 2.500 partidos de categoría regional y nacional a lo largo de una trayectoria de 25 años, en la que se ganó el cariño y el respeto de todos los compañeros de los distintos estamentos por su talante y bondad, tanto dentro como fuera de la cancha, donde siempre será recordado por su buen humor y las numerosas anécdotas que contaba sobre sus múltiples viajes arbitrales.

El excolegiado mantuvo siempre la vinculación con su deporte y fue uno de los activos colaboradores de la Asociación de Balonmano del Principado, creada en 2024 para impulsar la recuperación de este deporte en la región a través de distintas actividades. Entre las distinciones que recibió por su trayectoria, destaca el premio especial de la X Gala del Deporte de Siero, celebrada en marzo 2018.

Tras su retirada, José Francisco Pérez Soto recibió el reconocimiento de todo el balonmano asturiano con un partido de homenaje que disputaron en diciembre de 1994, en el Pabellón de La Arena, los dos equipos más representativos de entonces, el Deportivo Gijón y el Naranco de Oviedo,

Pérez Soto se había iniciado en el balonmano en 1948 en el equipo de la OJE de Pola de Siero, del que psaó al conjunto de El Carmín en categoría juvenil. Su última temporada en activo fue la 1993-94 en la que cerró su trayectoria en categoría nacional con un Béjar-Las Palmas.

La capilla ardiente de José Francisco Pérez Soto está instalada en la sala 3 del Tanatorio Meana de Pola de Siero, y sus restos mortales recibirán cristiana sepultura este domingo, a las 13.30 horas, en el cementerio parroquial de la capital sierense El funeral se celebrará el lunes, día 25 de agosto, a las 17 horas, en la iglesia parroquial de San Pedro de la Pola.