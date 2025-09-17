Fallece el abogado gijonés Abel Díaz Arregui a los 60 años de forma repentina El funeral se oficiará este jueves a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Lorenzo

Triste noticia para Gijón en el ámbito de la abogacía. El abogado Cristino Abel Díaz Arregui falleció este martes de forma repentina tras sufrir un infarto. Amigos y colegas de profesión recibían con gran sorpresa la triste noticia.

«Lo que más destacaba de él era su nobleza y sus principios. Era una persona fiel a su carrera de abogado y adoraba a su familia y amigos», destacó su hermana, Margarita Díaz Arregui. «Fuimos siempre una familia muy unida», añadió muy afectada.

Arregui realizó la carrera de Derecho en la Universidad de Oviedo, más tarde hizo un MBA (Máster en Administración de Empresas) en la ESADE de Barcelona, aunque toda su vida laboral la ejerció en Gijón, donde se especializó en derecho civil y mercantil.

En su vida personal, Arregui era un gran deportista. De hecho, una de las citas a las que Arregui nunca fallaba era la marcha a Covadonga que realiza todos los años el Colegio de Abogacía de Gijón. «Era una bellísima persona, la noticia nos ha dejado impactados», destacó su amiga y colega de profesión Nuria Pulgar.

Su funeral se oficiará este jueves a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Lorenzo.

