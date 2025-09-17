El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Abel Díaz Arregui. E. C.

Fallece el abogado gijonés Abel Díaz Arregui a los 60 años de forma repentina

El funeral se oficiará este jueves a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Lorenzo

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:26

Triste noticia para Gijón en el ámbito de la abogacía. El abogado Cristino Abel Díaz Arregui falleció este martes de forma repentina tras sufrir un infarto. Amigos y colegas de profesión recibían con gran sorpresa la triste noticia.

«Lo que más destacaba de él era su nobleza y sus principios. Era una persona fiel a su carrera de abogado y adoraba a su familia y amigos», destacó su hermana, Margarita Díaz Arregui. «Fuimos siempre una familia muy unida», añadió muy afectada.

Arregui realizó la carrera de Derecho en la Universidad de Oviedo, más tarde hizo un MBA (Máster en Administración de Empresas) en la ESADE de Barcelona, aunque toda su vida laboral la ejerció en Gijón, donde se especializó en derecho civil y mercantil.

En su vida personal, Arregui era un gran deportista. De hecho, una de las citas a las que Arregui nunca fallaba era la marcha a Covadonga que realiza todos los años el Colegio de Abogacía de Gijón. «Era una bellísima persona, la noticia nos ha dejado impactados», destacó su amiga y colega de profesión Nuria Pulgar.

Su funeral se oficiará este jueves a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Lorenzo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer del ganadero asesinado en Ribadesella dice que los asaltantes hablaban español y repetían: «¿Dónde está el dinero?»
  2. 2 Incendio en una cafetería de Gijón: un hombre sufre quemaduras leves en la cara tras prender la cocina
  3. 3 El hartazgo de un gijonés: «Llevo 18 días sin cobrar la triple gemela del Hípico»
  4. 4 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  5. 5

    Arcelor ve «insostenible» la situación y cree difícil mantener su «configuración industrial» en Asturias
  6. 6 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  7. 7 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  8. 8

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  9. 9

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  10. 10 Las patatas bravas de dos asturianos, candidatas a proclamarse mejores del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Fallece el abogado gijonés Abel Díaz Arregui a los 60 años de forma repentina

Fallece el abogado gijonés Abel Díaz Arregui a los 60 años de forma repentina