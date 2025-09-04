Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe La letrada, muy apreciada entre sus compañeros, no ha podido superar una enfermedad que le sobrevino hace aproximadamente un año

Olaya Suárez Gijón Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:52

La abogada gijonesa Rocío Villafañe González ha fallecido a los 48 años. La letrada, muy apreciada entre sus compañeros, no ha podido superar una enfermedad que le sobrevino hace aproximadamente un año.

Estudió Derecho en la Universidad de Oviedo y a lo largo de las dos décadas de ejercicio profesional se especializó en asuntos civiles. «Era muy trabajadora y siempre estaba con una sonrisa en la cara, daba gusto siempre tratar con ella porque era muy agradable y siempre tenía una buena palabra», la recuerdan sus compañeros.

Su viudo, sus padres y el resto de familiares y amigos la despiden en el tanatorio de Cabueñes, donde sus restos mortales serán incinerados al mediodía de mañana viernes.