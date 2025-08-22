Fallece a los 90 años al cirujano 'olímpico' Manuel García-Morán López La familia del prestigioso médico ovetense lo recuerda como un hombre «afable y positivo»; lo despedirán el lunes en los Carmelitas

Oviedo Viernes, 22 de agosto 2025

La medicina asturiana se despide de uno de sus más ilustres referentes. A los 90 años de edad falleció este viernes en Avilés el doctor Manuel García-Morán López, un hombre cuya vida transcurrió entre la precisión del bisturí, la vocación por la enseñanza, las letras y una notable carrera como deportista de élite que le llevó incluso a ser olímpico.

Nacido en Oviedo en 1935, en el seno de una familia con un arraigo médico, su destino estuvo muy ligado al de su padre, el reputado cirujano Joaquín García-Morán. Siendo el primogénito de cuatro hermanos, Manuel honró esa herencia desde sus primeros pasos académicos en el Instituto Alfonso II, pese a que pronto demostró que su talento no se limitaba a las aulas.

Antes de convertirse en una eminencia de la cirugía, en la especialidad en aparato digestivo, Manuel García-Morán fue un pionero del esquí alpino en Asturias. Comenzó a practicar en las laderas de Pajares, donde forjó un espíritu competitivo que le llevaría a la élite nacional. Su destreza sobre los esquís quedó patente al proclamarse campeón de España universitario en los años 1955 y 1956. Su pasión y habilidad le permitieron compaginar el deporte de alto nivel con sus exigentes estudios de medicina.

Su carrera deportiva alcanzó la cima cuando, un año después de finalizar su carrera, formó parte del equipo olímpico español en la Olimpiada Blanca de 1960, celebrada en Squaw Valley (California). Aunque los resultados de la selección nacional fueron discretos, su participación en una cita de tal calibre fue un hito en su biografía, ya que consiguió el primer puesto en descenso.

Su brillante trayectoria en la nieve culminaría en los Juegos del Cantábrico de 1966, celebrados en Asturias, donde se alzó con la victoria en las pruebas de eslalon y eslalon gigante. Fue tras estos triunfos cuando decidió abandonar de forma definitiva el esquí de competición para entregarse por completo a la medicina.

Entre París y Nueva York

La búsqueda de la excelencia le llevó a Madrid para formarse bajo la tutela del doctor Jiménez Díaz, y más tarde a París y Nueva York para completar su especialización en aparato digestivo y su doctorado sobre trasplantes de hígado. Tras un periodo en la Clínica de la Concepción, regresó a Asturias para iniciar una brillante carrera en el Hospital General. Allí tomó el relevo de su padre en 1975 para dirigir el servicio de cirugía durante tres décadas, labor que compaginó con la docencia como profesor titular en la Facultad de Medicina de Oviedo hasta su jubilación, hace dos décadas.

La familia se encuentra muy afectada. Su hija, Beatriz Morán, lo recordó como un hombre «afable, tranquilo, sonriente, encantado de estar con su familia y positivo hasta el último momento». Estuvo acompañado hasta el final. El último adiós tendrá lugar el lunes, 25 de agosto. Sus cenizas serán recibidas a las 13 horas en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen, donde se oficiará el funeral por su eterno descanso.