Martín Vega. E. C.

Fallece a los 77 años Martín Vega, gerente de la empresa Martín Vega Maquinaria

Su funeral será este jueves, a las seis de la tarde, en la capilla ardiente del Tanatorio de Cabueñes

María Agra

María Agra

Gijón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:50

Martín Vega Pérez, gerente de la empresa de maquinaria y suministros industriales Martín Vega Maquinaria, falleció este miércoles a los 77 años de edad en Gijón. Su padre, también Martín Vega, fundó la empresa en 1947 – lo que la sitúa como una de las más antiguas de Asturias en cuanto a venta de suministros– y, desde su fallecimiento en la década de los noventa, hace ya 30 años, Vega se había encargado de la gestión y dirección del negocio familiar.

«Empezó de niño en la tienda que abrió su padre en el número 1 de la calle Diario El Comercio», recuerda su cuñado Ángel, hasta que el negocio fue creciendo y se expandieron también al número 3. Más tarde abrieron también una nave en el polígono de Promosa (Tremañes) y actualmente tenía más de 20 empleados a su cargo. Su despedida será este jueves, a las seis de la tarde, en la capilla ardiente del Tanatorio de Cabueñes.

