Fallece Dubardu Puente, fundador del Conceyu Bable en Gijón Colaboró activamente en la fundación cultural 'El Garrapiellu', desde donde se recuperó el camino tradicional de peregrinación desde Gijón a Covadonga

Dubardu Puente, figura destacada en el ámbito de la defensa de la lengua y de la cultura asturiana, ha fallecido a los 76 años de edad. Puente fue uno de los fundadores de Conceyu Bable en Gijón hace más de 50 años, que se convirtió en un referente de la cultura del país.

Más adelante, Puente colaboró activamente en la fundación cultural 'El Garrapiellu', dedicada a la promoción y la defensa de la identidad asturiana. Desde esta entidad, recuperó el camino tradicional de peregrinación desde Gijón a Covadonga. A través de la fundación cultural, también se organizaron durante diez años unas olimpiadas de deporte tradicional en el Museo del Pueblo de Asturias. «Era un asturianista más cercano al celtismo y fue un gran estudioso del Arco Atlántico», apuntó la presidenta de Iniciativa pol Asturiano, Arantza Margolles.

Puente nunca dejó de reivindicar la cultura asturiana. «Era de esos asturianistas que siempre están a pie de cañón», recordó Margolles. «Aunque sabíamos que andaba algo bajo, no dudó en venir el año pasado a la celebración de los 50 años del Conceyu.

El funeral será mañana jueves día 9 a las cuatro de la tarde en el Tanatorio de Cabueñes.

