Fallece a los 82 años el hostelero gijonés Pepe Casarreal

E. C. Martes, 2 de diciembre 2025, 13:53 | Actualizado 14:09h.

Este martes falleció con 82 años el veterano hostelero gijonés José Antonio Casarreal González, más conocido como 'Pepe'. Desde 1977 regentó la conocida cafetería Arrieta II, situada en la calle de Donato Argüelles y que se hizo muy popular por su vermú de solera acompañado por una gamba con gabardina. Estuvo al frente del negocio durante más de 30 años. Estaba casado con María de los Ángeles González Campa y tenía dos hijas, Mónica Eloína y María Elena. Era además suegro del concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos del Ayuntamiento de Gijón, Abel Junquera.

La capilla del tanatorio de Cabueñes albergará este miércoles, a las 19 horas, un acto de celebración de la palabra tras el cual sus restos mortales serán incinerados.

Temas

Hostelería

Gijón