Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles

Pérdida doble en el mundo de las viñetas y en el de la docencia asturianas. Isaac del Rivero Pérez, dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles, ha fallecido a los 68 años en Quintes (Villaviciosa), donde residía parte de su familia. Era hijo del también dibujante e ilustrador Isaac del Rivero, creador del Festival de Cine de Gijón fallecido en 2019.

Isaac del Rivero hijo o Jr., como se le conocía también artísticamente, nació en 1957 en Gijón, ciudad en la que vivió casi toda su vida. Su primer tebeo lo publicó con 13 años y desde entonces no paró de dibujar. Inició su carrera en los años setenta colaborando en algunas publicaciones asturianas, tanto teóricas ('El Wendigo') como de historietas ('El Gomeru', 'Espolique' y 'Tapón'). 'El Gomeru' empezó como revista autónoma pero a partir de su número 27 empezó a publicarse como suplemento encartado con EL COMERCIO y allí dejó Isaac su impronta para la posteridad como historietista junto a su padre.

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de San Fernando de Madrid (1981), a lo largo de sus extensa carrera trabajó para Marvel Comics, SQP, Penguin Books y la editorial Planeta, entyre. Durante los años ochenta creó y codirigió la revista Línea y Mancha, junto a Víctor Barba, subvencionada por la Diputación de Ciudad Real. Más tarde, en los años noventa, desarrolló algunos trabajos por los que sería recordado entre los aficionados al cómic, como Judge Dredd, para el Reino Unido, y algunas historias de The Punisher (El Castigador), con guión de Richard Radney, para Estados Unidos en Marvel Comics.

Sobre su fichaje por la meca americana de los superhéroes comentaba la siguiente anécdota: «Me preguntaron si conocía The Punisher y dije que sí, que por supuesto, aunque en realidad sólo me sonaba de oídas. Cuando volví a casa me compré varios números y, aunque yo nunca había sido un lector de los cómics de superhéroes, éste me gustó porque es el personaje de Marvel más vulnerable. No tiene ningún superpoder, es una persona normal pero muy bien preparada físicamente y con armamento cuyo traje causaba cierta impresión».

Asimismo, trabajó en 'Las Guerras del Purgatorio', para España, publicada por Planeta DeAgostini dentro de su Línea Laberinto. También realizó 'Carmilla, nuestra señora de los vampiros' (1999), escrita por Roy Thomas y editada en España por Dude Comics.

Algunas de sus últimas aportaciones han sido la adaptación al cómic de la novela 'La aldea perdida' de Palacio Valdés, para el Ayuntamiento de Laviana, 'El Musel 1907' para la Autoridad Portuaria de Gijón, y 'Sporting, la historia en cómic de un sentimiento'.

Docente discreto que contagiaba su amor por el arte

Sus antiguos compañeros del IES Piles recuerdan que fue uno de los primeros que inauguró la plantilla del instituto gijonés. Y a varias generaciones de alumnos que le tuvieron como profesor de dibujo les infundió su «amor por el arte», uno de los aspectos que más se le recuerdan junto a «su buen hacer, discreción y ser una excelentísima persona». Apasionado de la pintura, el diseño, la ilustración y el mundo cinematográfico y audiovisual, fue durante algún tiempo jefe de estudios adjunto y llegó a ocupar algún cargo directivo en el centro antes de jubilarse hará unos ocho o nueve años.

Deja viuda, María Elena Fernández, y dos hijas, Lara y Elena. El acto de despedida de cuerpo presente se oficiará este sábado 9 de agosto, a las 16 horas, en el salón de actos del Tanatorio de Cabueñes.