Fallece José María Casielles Aguadé, quien fuera senador por Asturias Dedicó más de cuatro décadas a la Universidad, tres a la política y fue presidente de la Asociación de Amigos de la Catedral de Oviedo

José María Casielles Aguadé dedicó gran parte de su vida a la actividad académica en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo.

Ha fallecido José María Casielles Aguadé, quien fuera senador por Asturias con el Partido Popular, diputado regional y presidente de la Asociación de Amigos de la Catedral de Oviedo.

Isidro Fernández Rozada, quien desde la época predemocrática trabajó codo con codo con él, le describía anoche como persona «íntegra, cabal y con una calidad humana increíble». Decía el líder popular que «pasó conmigo una etapa de más de cuarenta años, por lo que es un momento realmente triste para mí».

Con vocación de farmacéutico, estudios que cursaría ya de mayor en Alcalá de Henares aunque nunca llegó a ejercer el oficio, la falta de esta carrera en Oviedo le hizo decantarse por Ciencias Químicas.

Comenzó la Universidad en 1954, cuando las clases con no demasiados alumnos hacían que la facultad fuera entonces «más intimista». Tanto de los profesores como de los compañeros recordaba «grandes momentos». «Todos dejamos muchas ilusiones aquí», explicaba a EL COMERCIO en 2014.

Junto a otros amigos, comenzó un curso de Geología en una casa particular en el edificio que hoy alberga el Club de Tenis, y después formó parte de la primera promoción de geólogos de la Universidad de Oviedo. Intentó buscar trabajo en alguna empresa, pero Casielles contaba que «eran años de estabilización, o lo que es lo mismo de crisis, exactamente igual que ahora». Así que comenzó a dar clases como profesor adjunto, entre otras materias de Paleontología. Decía que «la Universidad estaba muy mal retribuida». Comenzó ganando 450 pesetas al mes, pero fue escalando puestos, y permaneció en la docencia hasta los años 70. «Fue una época muy interesante de mi vida», recordaba.