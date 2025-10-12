Fallece a los 78 años José Ramón Vidal Blanco, antiguo director del Observatorio del monte Deva

Eva Hernández Gijón Domingo, 12 de octubre 2025, 18:25 | Actualizado 19:01h. Compartir

La Sociedad Astronómica Asturiana Omega está de luto. José Ramón Vidal Blanco, quien fuera vicepresidente de la entidad así como director del Observatorio Astronómico Municipal del monte Deva de Gijón desde 1995 hasta 2013, ha fallecido este domingo a los 78 años de edad.

Un gran observador y divulgador astronómico que en Deva pasó miles de de noches navegando y fotografiando el firmamento. Sus observaciones le hicieron ser conocido como un gran seguidor de cometas y asteroides y el gran número de datos comunicados le hicieron estar en puestos muy destacados a nivel mundial y puso en el mapa el entonces joven observatorio astronómico de Gijón.

De origen maño, ya que nació en la localidad oscense de Plan, y criado en Llanes, trabajó como maestro coordinador en la factoría de Uninca de Veriña. Más tarde en Ensidesa y después en Arcelor. Fue un día, volviendo del trabajo a casa cuando, desde su automóvil vio un meteorito sobre el cielo gijonés que hizo que la astronomía se convirtiera en su gran pasión. Otra de sus grandes aficiones fue el ajedrez.

«Somos muchos los miembros de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega que pudimos estar con él aprendiendo a disfrutar de la afición a la astronomía y a practicar con el frecuentemente complejo instrumental necesario», recalcó el vicepresidente de la entidad y director del Observatorio Monte Deva, Santiago Gándara. «También miles de personas que pasaron por el Observatorio pudieron poner el ojo en el telescopio siguiendo las explicaciones de José Ramón. Y todos los viernes -nuestro día de reunión- lo teníamos en el local social explicándonos sus últimos trabajos en el observatorio, actividades realizadas o avances tecnológicos», recordó.

El paso del tiempo las diferentes circunstancias personales hicieron que se fuera apartartando de la primera línea en su proyección astronómica y de cara al público, pero, a pesar de ello, durante esta última década, Vidal ha seguido participando y apoyando las actividades de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega. «Aunque su estado de salud, en los últimos meses, ya le tenía muy limitado, hasta hace pocos días estuvo siguiendo las últimas novedades del mundillo astronómico», añade Gándara que le define como «un gran compañero, esforzado y participativo».

El funeral se celebrará mañana, día 13, a las ocho de la tarde en el salón de actos del Tanatorio de Cabueñes.

