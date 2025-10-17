Fallece Juan Fanjul de Viedma, histórico deportista del Club de Regatas de Gijón Su padre, Miguel Ángel Fanjul, es el socio número uno de la entidad náutica y del Real Sporting de Gijón

El Club de Regatas de Gijón está de luto. Su histórico deportista Juan Fanjul de Viedma ha fallecido este viernes a los 72 años de edad. Su padre, Miguel Ángel Fanjul, es el socio número uno de la entidad deportiva y del Real Sporting.

A su vez, su abuelo, Ángel Fanjul, fue concejal en la posguerra y fundador de Gifesa (Gijonesa de festejos S. A.). También ejerció como delegado provincial de Educación y Descanso.

El funeral se celebrará este sábado a las doce y media en la iglesia de San Lorenzo.

