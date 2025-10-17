El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juan Fanjul de Viedma E. C.

Fallece Juan Fanjul de Viedma, histórico deportista del Club de Regatas de Gijón

Su padre, Miguel Ángel Fanjul, es el socio número uno de la entidad náutica y del Real Sporting de Gijón

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:45

El Club de Regatas de Gijón está de luto. Su histórico deportista Juan Fanjul de Viedma ha fallecido este viernes a los 72 años de edad. Su padre, Miguel Ángel Fanjul, es el socio número uno de la entidad deportiva y del Real Sporting.

A su vez, su abuelo, Ángel Fanjul, fue concejal en la posguerra y fundador de Gifesa (Gijonesa de festejos S. A.). También ejerció como delegado provincial de Educación y Descanso.

El funeral se celebrará este sábado a las doce y media en la iglesia de San Lorenzo.

