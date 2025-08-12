Fallece a los 93 años Laudelino Rodríguez, 'Tito', creador de un «sueño» llamado Mierenses del Año El funeral será este miércoles a las cuatro de la tarde en la iglesia de San Pedro

A. F. G. Mieres Martes, 12 de agosto 2025, 10:35 Compartir

Laudelino Rodríguez García, más conocido como 'Tito', fallecía este lunes a los 93 años de edad en el hospital Álvarez-Buylla donde se encontraba ingresado. Fue el creador y máximo impulsor de lo que él siempre denominaba como «un sueño», llamado los premios Mierense del Año, que reconocen desde su creación, en 1972, a los mejor de su concejo.

Muy dado a emocionarse, 'Tito' recibió este mismo premio que él impulsó; en 2023 recibió una de las distinciones que concede la entidad, la Insignia de Oro y Brillantes . «El sueño de Laudelino Rodríguez García, 'Tito', cumple 50 años reconociendo la solidaridad en el concejo», manifestaba sobre el escenario del Auditorio Teodoro Cuesta Ismael Arias, de la directiva. Y 'Tito', como es habitual, se emocionó. Se trata de una de las figuras más queridas y respetadas de todo el municipio.

Laudelino Rodríguez también quiso destacar la labor de este diarios. En 2017 a El COMERCIO le concedió la placa de honor por sus más de cien años dedicados a la información, por su actual presencia en internet, con una imagen «atractiva y rigurosa» y por la amplia hemeroteca digital que atesora, dijo entonces.

La capilla ardiente se ha instalado en el tanatorio de Mieres. El funeral es este miércoles a partir de las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial San Pedro Apóstol.