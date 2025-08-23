El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El ornitólogo Xuan Fernández, en 2016. Daniel Mora

Fallece el naturalista gijonés Xuan Fernández García

Durante años se ocupó de manera altruista de recoger aves dañadas por toda la ciudad, que curaba y rehabilitaba en una finca de su propiedad

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Sábado, 23 de agosto 2025, 18:04

El naturalista y ornitólogo «de vocación» Xuan Fernández García, natural de Lugones aunque gijonés de adopción, ha fallecido este sábado, a los 63 años. Fernández fue un verdadero apasionado de las aves, que dedicó mucho de su tiempo a recorrer Gijón para recoger aves perdidas o dañadas, que posteriormente curaba y rehabilitaba en una finca de su propiedad para después dejarlas en libertad.

La labor de Xuan Fernández, que publicó varios libros, siempre fue reconocida por los colectivos ecologistas de la ciudad, que este sábado, han compartido su pesar a través de la redes sociales. También colaboró con los Bomberos de Gijón, que recurrían a Fernández cuando en sus intervenciones había aves implicadas.

Xuan Fernández deja viuda, tres hijos y tres nietos. Su capilla ardiente está instalada en la sala 1 del Tanatorio Jove-Gijón y sus restos mortales serán incinerados el lunes, días 25, en la intimidad familiar.

