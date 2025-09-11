Fallece Rafael Eguiño Marcos, veterinario y biólogo impulsor de la recuperación de la pita pinta en Asturias Su labor fue decisiva para que este ave fuese reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como raza autóctona de la región

María Agra Gijón Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:05

El biólogo y veterinario que inició la recuperación de la pita pinta asturiana en la década de los ochenta, Rafael Eguiño Marcos, falleció este miércoles a los 70 años de edad en Gijón. Su pérdida deja un profundo vacío en el ámbito de la avicultura y en la defensa de la biodiversidad asturiana, pero su contribución perdura en cada ejemplar de pita pinta que hoy puebla los gallineros de Asturias y también otros más allá de sus fronteras.

Fue a finales de los años ochenta, entre Pola de Gordón y la cordillera que une Asturias y León, cuando Rafael descubrió unos ejemplares de gallinas diferentes a las habituales. Fascinado por su singularidad, comenzó a criarlas y a realizar pruebas, compartiéndolas con ganaderos de la zona de Ribadesella y Grado mientras ejercía como veterinario. Instalado en Gijón y desarrollando su labor desde la parroquia de Llantones, poco a poco difundió esta variedad entre sus clientes y amigos, sentando así las bases de lo que más tarde se consolidaría como una raza homogénea.

Su labor fue decisiva: gracias a su empeño inicial, en los años 2000 se constituyó la Asociación de Criadores de la Pita Pinta Asturiana (ACPPA), que culminó con el reconocimiento oficial de este ave como raza autóctona. Hoy, la pita pinta no solo forma parte del patrimonio cultural y ganadero de Asturias, sino que también supone un recurso económico para muchos criadores, con presencia incluso en Estados Unidos y México.

Amigos y compañeros lo recuerdan como «el artífice del descubrimiento y recuperación de la pita pinta», pero sobre todo como a una persona que, con su pasión y conocimiento, dejó un legado que trasciende lo local. «Nos deja una raza reconocida en el mundo y una riqueza que beneficia a todos los asturianos», destacó Víctor Manuel Iglesias, un criador muy cercano a él.