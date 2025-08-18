Fallece Teresa Miñambres, profesora del IES Jovellanos de Gijón, a los 93 años Jubilada desde finales de los 90, impartió Física y Química y fue «una gran maestra en el sentido más amplio de la palabra»

Querida y respeta por igual por sus compañeros y por su alumnado. Considerada «una gran maestra en el sentido más amplio de la palabra». Una persona «positiva», de buen criterio y cordial. Una docente implicada, de las que «no pasaba de largo si había un problema». Así era Teresa Miñambres Becerra, fallecida el pasado sábado a los 93 años.

Profesora agregada de Física y Química, se incorporó al cuerpo docente del IES Jovellanos de Gijón en el año 1977, cuando tenía 45 años, y en ese centro dio clases hasta su jubilación, a finales de los 90. Su viudo, Carlos Gómez San Román, también fue profesor de la misma materia en el instituto. El matrimonio no tuvo hijos.

Teresa Miñambres era la mayor de los tres hijos de un matrimonio de maestros –él de Zamora, ella de Sevilla– que se habían conocido en Asturias, en Piloña, en el año 1928. La familia vivía en Ávila cuando el padre, Tomás Miñambre Romero, fue fusilado por los falangistas en agosto de 1936.

Teresa tenía entonces cuatro años. Aquella traumática experiencia la acabaría plasmando años después en un libro, homenaje a «la existencia honrada y la actividad docente y ciudadana» de su padre, que tituló 'Recuerdos de una niña' y presentó en Ávila en el año 2013.

Cuenta de ella Pedro Santamaría, compañero de departamento y director del IES Jovellanos entre 1990 y 1994, que Teresa Miñambres era «una compañera con la que te sentías a gusto y con la que sabías que siempre podías contar». Nunca quiso ostentar ningún cargo directivo, pero «sentía el centro como algo suyo». Era, dice Santamaría, «una jovellanista» por su estrecha vinculación al instituto. Para los alumnos, a los que trataba «con el mismo cariño» que a sus compañeros, era «como una madre». Significativo o no, el caso es que ella fue de los pocos docentes del instituto a los que el alumnado no confirió ningún apodo.

Su funeral ha tenido lugar esta tarde en el tanatorio de Cabueñes.

