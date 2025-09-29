Fallece el dentista ovetense Luis Llaca a los 68 años de forma repentina El odontólogo era conocido en la profesión como una persona que «trabajó como un cosaco y siempre tuvo las cosas muy claras»

«Era un gran trabajador de la ortodoncia, tímido y enamorado de su profesión, y tenía las ideas muy claras. Sobre todo, junto con otros dentistas, peleó por poner en funcionamiento la expansión temprana de la ortodoncia; es decir, explicar y aplicar la realización de ortodoncias en edades tempranas y no como se hacía antes cuando se esperaba hasta que todos los dientes hubieran salido para realizar el trabajo». Así recordó este lunes el dentista Armando Argüelles a Luis Llaca Sánchez, ortodoncista ovetense, fallecido de forma repentina en Oviedo a los 68 años. Argüelles fue profesor de Luis Llaca en la Universidad de Oviedo y, por lo tanto, maestro y compañero de profesión.

Llaca Sánchez nació en Oviedo. Fue alumno del colegio San Ignacio, donde estudió con los jesuitas hasta que se formó en Medicina en la Universidad de Navarra. A la vuelta de las tierras pamplonesas, en 1980, fecha de su licenciatura, se especializó en Estomatología en la Universidad de Oviedo, donde coincidió con Armando Argüelles, con el que trabajó posteriormente algo más de un año hasta que voló solo, abriendo una moderna clínica en la calle de Toreno. Mientras tanto pasó periodos en Estados Unidos formándose y buscando las técnicas más modernas para aplicarlas en Asturias.

La vocación como dentista y ortodoncista en Luis Llaca Sánchez fue temprana. Tras abrir la clínica en la céntrica calle de Toreno, se centró en la ortodoncia. A lo largo de su carrera profesional asistió a más de doscientos cursos y congresos por todo el mundo. Además, en 2013 presidió el 59 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ortodoncia, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Todo ello, según los datos que ofrece la propia página web de la clínica.

«Ha sido muy buen profesional, apasionado por la ortodoncia y trabajó como un cosaco», aseguró Argüelles. Y añadió: «Siempre tuvo las ideas muy claras sobre la profesión, con una lucha enorme por la expansión temprana de la ortodoncia, de la que fue pionero en Asturias junto con otros compañeros».

Luis Llaca Sánchez deja esposa, María Machín, y dos hijas, Icíar y Claudia. El funeral por su eterno descanso tendrá lugar hoy a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen (PP. Carmelitas). Mientras tanto la capilla ardiente está instalada en el tanatorio de Los Arenales, donde la familia recibe los pésames.

