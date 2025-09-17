El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Marta Felgueroso, en una imagen de archivo. Carmen del Soto

Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años

El funeral sera mañana en la iglesia parroquial de San Julián de Somió a la una de la tarde

Eva Hernández

Gijón

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:20

La abogacía gijonesa está de luto por la pérdida de Marta Felgueroso Juliana a los 65 años tras una larga enfermedad. La abogada tenía su despacho en la calla Corrida junto a su marido Sergio Noval.

Felgueroso estudió en la Universidad de Cimavilla y pertenecía a una familia de amplia raigambre jurídica. Asimismo, también estaba muy unida a la familia de Benigno Villarejo, presidente del Colegio de la Abogacía de Gijón. «Era una persona muy agradable y sonriente. Era muy cercana y se podía hablar con ella de cualquier asunto», señaló Villarejo. A nivel colegial, Villarejo también comentó que Felgueroso siempre había tenido «una conducta ética intachable. Todo lo que se puede hablar de ella son parabienes», recalcó. «La noticia nos produce gran tristeza». apostilló.

Felgueroso deja marido y dos hijas. El funeral será este jueves en la iglesia parroquial de San Julián de Somió a la una de la tarde.

