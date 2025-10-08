El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El cantante Gabriel González Tuya durante el Concurso de Canción Asturiana de EL COMERCIO, en 2023 José Simal

Muere a los 67 años Gabriel González Tuya, cantante de tonada de Villaviciosa

Fue el autor de la canción conmemorativa del 70 Aniversario de la Danza de Portal y compuso el himno de la Cofradía de Amigos de les Fabes

E. C.

Villaviciosa

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:00

Villaviciosa despide a uno de sus artistas más relevantes en la canción asturiana. Gabriel González Tuya, artista de Tonada, falleció a los 67 años este miércoles. Conocido por su amplia colaboración con los actos asociativos de la localidad, fue autor de algunos de los temas más representativos de la villa y que, a día de hoy, forman parte de la vida cultural del concejo.

Entre ellos destaca especialmente la canción para conmemorar los 7 años de la Danza del Portal, un tema que aún se canta. «Componía canciones muy emotivas, casi todas referentes a la villa, como la dedicada a la ría o la de las pescaderas del concejo», dijo Cristina Carenado, presidenta de la Asociación Primer Desembarco. Su último trabajo fue un disco que grabó hace tres años bajo el nombre 'Cantares de Asturies', con diez temas y tres villancicos, para el cual contó con la colaboración musical del gaitero Vicente Prado 'El Pravianu'. Destaca también su composición del himno para la Cofradía de Amigos de les Fabes, tanto la letra como la música.

Sin contar sus colaboraciones con varias asociaciones del concejo, como los eventos solidarios con Raitana o los actos culturalres con el Ateneo Obrero, el cual a través de redes sociales transmitió su pésame a la familia. En sus últimos días, según sus conocidos, «aún mantenía la ilusión» y siguió cantando hasta el final.

El funeral se celebrará en la iglesia parroquial de Villaviciosa este jueves, a las 18 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo radar fijo en la zona rural de Gijón
  2. 2 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4 Joaquín Pixán: «Esto es algo tremendo. Oí un golpe muy fuerte, tembló la casa y cuando salí, era todo una nube de polvo»
  5. 5 Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting, ya está en Gijón
  6. 6 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  7. 7 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  8. 8 «Tuvimos que evacuar a la carrera»: un restaurante asturiano de Madrid, afectado por el derrumbe del edificio
  9. 9 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  10. 10 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Muere a los 67 años Gabriel González Tuya, cantante de tonada de Villaviciosa

Muere a los 67 años Gabriel González Tuya, cantante de tonada de Villaviciosa