Muere a los 67 años Gabriel González Tuya, cantante de tonada de Villaviciosa Fue el autor de la canción conmemorativa del 70 Aniversario de la Danza de Portal y compuso el himno de la Cofradía de Amigos de les Fabes

E. C. Villaviciosa Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:00 Compartir

Villaviciosa despide a uno de sus artistas más relevantes en la canción asturiana. Gabriel González Tuya, artista de Tonada, falleció a los 67 años este miércoles. Conocido por su amplia colaboración con los actos asociativos de la localidad, fue autor de algunos de los temas más representativos de la villa y que, a día de hoy, forman parte de la vida cultural del concejo.

Entre ellos destaca especialmente la canción para conmemorar los 7 años de la Danza del Portal, un tema que aún se canta. «Componía canciones muy emotivas, casi todas referentes a la villa, como la dedicada a la ría o la de las pescaderas del concejo», dijo Cristina Carenado, presidenta de la Asociación Primer Desembarco. Su último trabajo fue un disco que grabó hace tres años bajo el nombre 'Cantares de Asturies', con diez temas y tres villancicos, para el cual contó con la colaboración musical del gaitero Vicente Prado 'El Pravianu'. Destaca también su composición del himno para la Cofradía de Amigos de les Fabes, tanto la letra como la música.

Sin contar sus colaboraciones con varias asociaciones del concejo, como los eventos solidarios con Raitana o los actos culturalres con el Ateneo Obrero, el cual a través de redes sociales transmitió su pésame a la familia. En sus últimos días, según sus conocidos, «aún mantenía la ilusión» y siguió cantando hasta el final.

El funeral se celebrará en la iglesia parroquial de Villaviciosa este jueves, a las 18 horas.