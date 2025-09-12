Muere Juan Mesa, gerente del Real Oviedo en la última década dorada en Primera División El que fuese, además, portero, entrenador y presidente del club azul falleció en la capital asturiana a los 91 años

Ramón Julio García Oviedo Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:23

La muerte de Juan Mesa Gil deja al Real Oviedo sin una de sus figuras claves en la historia de la entidad. Fue jugador entre 1964 y 1969, pero sus grandes logros llegaron como dirigente, siendo el gerente del club en la última década dorada en Primera División y siendo figura clave en varios momentos de la vida de la entidad carbayona. El accidente que sufrió en el palco del Tartiere mientras el equipo se jugaba el ascenso con el Mirandés le dejó secuelas que desgraciadamente no pudo superar.

Nacido en Algeciras el 6 de julio de 1934, Mesa jugó como portero en el equipo de su ciudad y también pasó por el Granada y el Jaén antes de recalar en el Oviedo. Cuando colgó los guantes, el presidente Enrique Rubio Sañudo le ofreció seguir vinculado al club como segundo entrenador y también empezando a hacer trabajos en las oficinas del club.

Dejó el trabajo en el campo para centrarse en lo administrativo y acabó convirtiéndose en el gerente de la entidad. Uno de sus grandes logros fue conseguir una reestructuración de Segunda División que evitó el descenso del Oviedo, justo el año antes de que llegase el ascenso con Vicente Miera en el banquillo en la campaña 1987-88. También fue el representante del club en el sorteo de la única eliminatoria de la Copa de la UEFA disputada por el club azul en la campaña 1991-92.

En los peores momentos del Oviedo, dio un paso al frente y asumió la presidencia del club siendo clave en la supervivencia de la entidad. Su etapa como máximo mandatario se dio entre 2005 y 2007.

Fue también figura clave en la puesta en marcha y desarrollo del museo del club y uno de los guardianes de la historia de la entidad, editando varios libros sobre el club que marcó su vida.

