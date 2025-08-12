El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Real Avilés

Un proyecto en el aire antes de empezar

Alberto Santos

Avilés

Martes, 12 de agosto 2025, 23:46

El presidente del Real Avilés Industrial, Diego Baeza, ha tomado la decisión de destituir a Javi Rozada a menos de tres semanas del inicio ... de una temporada ilusionante en Primera Federación. La medida, con muchas razones en el fondo y muy pocas en la forma y el momento, echa tierra sobre un proyecto deportivo hecho a medida del entrenador ovetense, a falta de unos pocos fichajes, y que deberá reciclarse para intentar ajustarlo en tiempo récord al nuevo inquilino del banquillo.

elcomercio Un proyecto en el aire antes de empezar