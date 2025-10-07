El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

¿Qué está pasando en Isabel la Católica

Ana Isabel Martín Rodríguez

Ana Isabel Martín Rodríguez

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Por estas fechas se cumple el año del cambio de titularidad en el cuidado de las aves del parque, una vez jubilado José Luis García ... después de veinte años de dedicación esmerada y plena. En la actualidad de la atención de los animales se encarga la empresa Larus Control, que a su vez lleva el servicio de control de aves, gaviotas y palomas en el casco urbano. Se trata de una doble función que muestra una contradicción profunda, difícil de comprender; muerte y vida simultáneas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente en Gijón: cinco heridos al chocar un coche con un autobús que circulaba por el carril bus
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3 Cinco derrotas seguidas ponen fin a la etapa de Garitano en el Sporting de Gijón
  4. 4 El Sporting de Gijón contacta con Borja Jiménez para sustituir a Garitano
  5. 5 El Sporting ultima el fichaje de Borja Jiménez para salir de la crisis y relanzarse
  6. 6 Grave accidente en Las Regueras: cuatro heridos al caer con su coche por un desnivel de 30 metros
  7. 7 Ya hay fecha para la apertura del nuevo Mercadona de Gijón junto a El Molinón
  8. 8 La despedida de Garitano del Sporting de Gijón: «Que vaya todo bien y muchas gracias»
  9. 9 Roban en un bar de Oviedo a punta de pistola la madrugada del pasado sábado
  10. 10

    «Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Qué está pasando en Isabel la Católica