Con gran tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de José Antonio García Santaclara, para todos nosotros, Santa. Se fue el fundador de Siloé, la institución ... que caminó de su mano desde la década de los ochenta para crear un mundo mejor para personas vulnerables y en exclusión social. Actualmente, en la Fundación se atienden y acompañan a cerca de 1.500 personas Hoy Siloé se ha quedado huérfano de padre, pero sus enseñanzas, su forma de vida, de practicar la justicia social, ha dejado una gran familia dispuesta a seguir con su legado; y no hay duda de que las personas que actualmente atendemos lo echarán de menos, porque sus visitas, la proximidad que siempre tuvo con aquellos que necesitaban un apoyo, un consuelo, o algo tan simple como una cama o un plato caliente, van a notar su ausencia. Pero, cuan buen maestro, ha sabido sembrar altas dosis de solidaridad en el equipo que deja al frente de Siloé. Cerca de 70 profesionales y una veintena de voluntarios continuarán adelante con sus consignas que no son otras que las de la atención y acompañamiento de los más necesitados, sean familias, menores en riesgo, personas con trastornos mentales… Atención a todo el que por no importa qué razones esté excluido de la sociedad. Hoy es un día duro para la familia Siloé, porque la pena está instalada en el alma de quienes lo conocimos y compartimos muchos momentos de paz y sosiego, el que él emanaba; también lloran las personas a las que tanto bien hizo. Hay que seguir, y la mejor forma de honrarlo es continuar con su obra, tras los pasos de sus enseñanzas, de su espiritualidad, de su capacidad de escucha. Nos consta que se fue en paz, en esa paz que sus palabras inspiraban y que traspasaban fronteras materiales y llegaban al alma. Descansa En Paz, Santa. Nos dejas en ese gran camino que tu has recorrido y que debe de continuar, por ti, por tus enseñanzas, por tu bonhomía. Hoy en Siloé te lloramos, mañana te recordaremos por siempre y seguiremos por el camino trazado.

