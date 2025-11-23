El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Laboral y el orgullo de ser gijoneses

Ángela Pumariega

Vicealcaldesa de Gijón

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

La Universidad Laboral forma parte del paisaje sentimental de varias generaciones de gijoneses. Es mucho más que un conjunto monumental, es una parte intrínseca de ... nuestra identidad, un símbolo arquitectónico único y el mayor edificio construido en España. Quienes la han vivido, estudiado en ella o simplemente la contemplan a diario, sabemos que no estamos ante un edificio más, sino ante un símbolo de ciudad que merece ser cuidado en todos sus rincones. Como vicealcaldesa de Gijón y portavoz municipal del Partido Popular, siento esa responsabilidad cada vez que hablamos de su futuro.

