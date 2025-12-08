El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La ciudad y sus vueltas

Muerte en un cajero

Carlos Prieto

Gijón

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

El tercer fallecimiento en un mes de una persona 'sin techo' en Gijón debe activar todas las alarmas. Es tan inasumible como inexplicable y nos ... obliga a una reflexión muy seria sobre el problema del sinhogarismo. Qué paradoja más triste, morirte junto al cajero automático de un banco, en pleno centro de la ciudad. Refugiado al lado del tótem de la sociedad más próspera y moderna, mientras las luces navideñas se reflejan en la fría antesala del banco.

