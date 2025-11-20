El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La relevancia de la generosidad

Dar sin esperar nada a cambio puede parecer un lujo ingenuo. Pero pocas cosas reportan tanta satisfacción como ver crecer a quienes ayudamos a volar

Carlos Ranera

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

Y yo qué gano con esto? Probablemente nada. O, mejor dicho, nada material. Lo normal es que la generosidad nos resulte atractiva cuando somos los ... receptores, cuando alguien nos dedica su tiempo, su atención o su ayuda. Sin embargo, hay mucha gente –más de la que parece– que disfruta más regalando que siendo regalada, dando más que recibiendo. Puede sonar a discurso romántico, incluso ingenuo, pero sigo creyendo que ser generoso con los que te rodean tiene un retorno emocional infinitamente superior al que proporciona acumular loas o encerar la propia vanidad.

