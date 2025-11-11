Ganadores y fracasados

Comenta Compartir

Nos referimos, cómo no, al panorama escatológico mundial y nacional que padecemos. Hasta hora parece que sí va habiendo ganadores, aunque no claros, de las ... batallas de sangre, heces e insultos que nos regalamos todos los días. Casi afirmaríamos que la premisa número uno de los 'ganadores' es tener(lo) claro; lo que quieres, lo que vas a conseguir y cómo lo vas a conseguir. Hasta ahora y desde el principio de todo este desastre, algunos informadores lo llaman desajuste. El que más claro lo tiene parece ser Putin y su pertinaz y obstinado pueblo ruso, que sigue empeñado en hacer de Iván El Terrible allá donde pisa. No frenará, entre otras cosas porque cuenta con el apoyo del verdadero ganador; China. De Israel, que lleva en conflicto consigo mismo y con todo dios desde hace cinco mil años, podemos decir que gana, de momento, –y su dios quiera que no–, pero puede pagar muy cara su actual victoria a no mucho tardar; los asirios, los babilonios, los romanos y, saltando un poco en el tiempo; los nazis. Siempre lo pagan, precisamente los inocentes del futuro. El Islam y China tienen todo para ganar, por demografía, dinero, recursos y dinero (si, otra vez) y por sus mentalidades; uno por su credo devoto, fanático y excluyente y el segundo por su sociedad confunciana-comunista de mecigayu capitalista. USA parece un ganador, pero Trump –y no me río– cada vez se parece más a un viejo púgil sonado al que están a punto de tirarle latas de Budweiser al ring mientras unos se ríen y otros le abroncan. Al final los desamparados, por confiados, son Europa, OTAN y tal. En la cola; los de siempre; los pobres del mundo.

